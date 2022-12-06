網傳北加亞裔被綁架折磨10小時？警方：襲擊事件

圖為襲擊事發公寓。（Google街景）

東灣都布林（Dublin）華人 社區最近流傳消息說，感恩節當天，有亞裔 男性在一個健身 中心的停車場被持槍綁架，亞裔被脅迫開車到兇徒位於聖利安住（San Leandro）家中，關押折磨10多個小時，腿部多處受傷，且渾身鮮血。直到有人報警才得以逃生。聖利安住警局發言人巴拉哈斯（Matthew Barajas）獨家對本報表示，事件中的兩個人同意彼此見面後，確實發生了襲擊事件，但此案並非作為綁架事件進行調查。

東灣華人微信群最近傳言說，有亞裔在感恩節被持槍綁架折磨，警方對本報表示，並非作為綁架案調查。（讀者供圖）

都布林華人社區的微信群上，這條亞裔被襲擊的案件細節頗為驚悚。11月24日感恩節當天早上6時30分，有亞裔男性到都布林健身中心Fitness 19運動。在停車場遭遇陌生男子持槍綁架。男子脅迫亞裔開車，到了位於聖利安住的一所公寓、即綁架嫌犯家中。

陌生男瘋狂毆打亞裔，用針戳他的腿部。此人疑似吸毒，在毒品影響下情緒不穩定，不斷大聲吼叫說，「你們這些人來到這裡（美國），購買豪車，過著奢侈的生活。我們這些人卻生活掙扎。」據說，陌生男子將亞裔非法扣押到當天晚上。後來將其釋放，把亞裔推出了公寓。亞裔後來被救護車送走。

疫情以來，仇恨亞裔、襲擊華人案件頻發，屋崙警方加強對華埠巡邏。 （記者劉先進 ／攝影）

由於疫情以來仇恨亞裔案件頻發，此傳言在華埠社區引起極大反響，不少市民討論。

都布林華裔市議員胡欣（Sherry Hu）說，曾拜訪過印度裔受害者。從受害者描述來看，他不知襲擊者是否有槍，但對方可能假裝手上有槍，以此要挾綁架。襲擊者疑似有精神問題，或者吸毒太嗨。曾用抽菸的金屬煙斗，大力擊打亞裔的太陽穴。割傷他的膝蓋後，又幫忙擦血。還問，「孩子，你疼不疼？」 受害者曾說，被折磨到傍晚，嫌犯要參加一個派對，最後才放受害者出來。他當時渾身是血，有人看到後報警。受害者膝蓋上被小刀割傷，眼睛上縫了好多針。

胡欣表示，事後得知，該亞裔男子和執法機構、親友等訴說的故事版本，經過數次改變，有一些事情是編造的，試圖隱瞞一些東西。經過瞭解，案件極可能並非仇恨亞裔犯罪，也請民眾不要恐慌。

另一不願透露姓名的知情者表示，一開始也覺得亞裔被綁架襲擊，是仇恨犯罪。但後來得知細節，卻發現案件細節頗有蹊蹺。假如案件是搶劫，也不符合特徵。一般搶劫中，劫匪搶了車子或錢財就逃之夭夭，沒有道理將嫌犯帶到自己家中。「為何要將對方劫持到自己家中？這很容易透露自身訊息。另外，亞裔的車子確實到了聖利安住，但是否被綁架，不得而知。也不知，兩人是否起了爭執，後來發生鬥毆。」

因為亞裔駕駛的特斯拉有定位系統，他妻子和朋友到了事發公寓下，大聲呼喚其名字，但是亞裔並未出來。而就他所知，該亞裔當時人在公寓中。接著，其親友將車子取回。

巴拉哈斯對本報表示，最近一段時間，聖利安住未發生搶劫案。本次案件，並非以綁架劫持開始。事件中的兩個人，同意彼此見面後，確實發生了襲擊案件，但案件並非作為綁架事件進行調查。出於對受害者的尊重，並且由於這項調查仍在進行中，他不能公布任何更詳細的資訊。