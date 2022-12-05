獲州府撥款850萬 庫比蒂諾Via-Cupertion公車增至16輛

Via-Cupertino公車將目前車隊九輛車擴充成16輛，隨後計畫將改成為電動公車。(庫比蒂諾市府)

經過三年試驗期，庫比蒂諾隨選公車服務Via-Cupertino獲得加州 交通廳所撥850萬元專款，將目前公車電動化，且將服務地區擴大到桑尼維爾與聖荷西 等地。Via-Cupertino 將利用此專款，將目前車隊九輛車擴充成為16輛，隨後計畫將公車改即成為電動公車。

庫比蒂諾市府經過多次調查後，決定擴大車隊，同時進行電氣化。許多民眾要求增加前往El Camino醫院與山景城車站的公車服務，也有人支持公車電動化計畫。

庫比蒂諾交通處已與桑尼維爾與聖荷西官員討論，將Via-Cupertino公車服務路線擴充到這兩個城市，另庫市交通處已與聖他克拉拉市達成合作協議，Via-Cupertino將於2023年4月起展開聖他克拉拉市服務工作。

目前Via-Cupertino路線服務地區包括桑尼維爾與Lawrence加州火車站，日後將增加通往山景城與聖他克拉拉市的加州火車站，以及El Camino醫院。目前Via-Cupertino公車服務線最受歡迎的地點為蘋果 公園、凱瑟醫院、庫比蒂諾Main Street、迪安薩社區學院等。