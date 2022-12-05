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市府釋誘因改造市區 聖荷西市中心將建兩棟高層大樓

編譯組／聖荷西4日電
圖為聖荷西市中心Echo Icon大樓效果圖。(Urban Catalyst公司網站)
圖為聖荷西市中心Echo Icon大樓效果圖。(Urban Catalyst公司網站)

聖荷西市議會日前全數無異議通過房地產公司Urban Catalyst著手興建Icon Echo兩大樓。專家指出，大樓完工後，聖荷西市容將為之大為改變。隨著市府積極著手改造市區計畫，類似Icon Echo高樓大廈將會相繼出現。市府為吸引建商，提出強烈誘因。

根據市府文件，Echo大樓是一棟27樓公寓大廈，樓高267呎，大樓內建有415個公寓。Icon大樓為一棟24樓商業建築，樓高282呎，大樓內提供52萬5000平方呎辦公室空間，底樓為總面積8500平方呎的零售商場。

兩棟大樓將建於北四街位於East Santa Clara路與East St. John路之間的街區。營建工地內一處加油站、三棟商業建築、一棟工業建築，以及一座教堂均將因此開發案夷為平地。

聖荷西市府最近為吸引建商，取消原來市府可負擔房屋需求規定。根據原規定，建商如欲於市區興建150呎樓高以上大樓，必須繳付一筆可負擔房屋費用，這項規定現已取消，否則建商Urban Catalyst必須將建成公寓中15%以可負擔住宅價格廉價出售，或者必須繳付市府一筆鉅額可負擔房屋開發費用。

Urban Catalyst顯然看上市府這種有利建商的規定，採取行動，推出大規模建案。聖荷西市府亦將開發商營建稅降低一半。然有些市民嚴詞批評市府沒有注意到可負擔房屋嚴重短缺情形。

Urban Catalyst營運長布勞夫斯 (Josh Burroughs) 稱，聖荷西高薪高科技員工需要高密度市價建物，這是聖荷西目前整個大勢所趨。

布勞夫斯強調，公司將投資1000萬元，改善聖荷西Town Park大樓長者可負擔住宅，包括改善建築大樓水電瓦斯公共設施品質、停車塲設備，以及興建全新大樓室外活動中心。

此外專家指出，EchoIcon大樓開發商未來10年間，必須繳付數百萬元房地產稅給聖荷西市府。

代表市區市議員裴拉瑞茲 (Raul Peralez) 表示，他理解民眾對可負擔房屋的關切，可是如果沒有這些大型建案，聖荷西沒有新的房屋。如果市府要求建商將部分建物以可負擔房屋價格銷售，Icon Echo大樓將無法開工。

培拉雷茲說，他仍繼續積極推動可負擔房屋建案，包括動用州府撥款，將部分汽車旅館改建成遊民暫時住屋。市府當局非常清楚必須提供各階層民眾居住房屋。

然而倡導住屋組織Catalyze SV執行主任蘇爾 (Alex Shoor) 指出，聖荷西以市價出售的房屋已超過其預設目標，可負擔房屋數量與預設目標相差甚大。

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