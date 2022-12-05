九合一勝選 國民黨美西直一分部慶功

九合一選舉勝利，直一分部聚餐慶功。（記者李榮／攝影）

國民黨 美西直一分部於台灣九合一大選選後召開今年第四次的分部委員會議。直一分部除了開會討論，也藉此機會針對大選勝利而慶功，強調不能自滿，希望國民黨能團結，並且為人民服務，不辜負選民的期待。

直一分部表示，國民黨美西直一分部向來本著中國國民黨的創黨精神、堅持自由民主的信念，堅定支持中華民國 。事實上，政黨輪替是民主國家的正常現象。而如果執政的政府沒有把人民的權益放在第一位、在內政經濟上沒有作為、甚至沒收言論自由，「人民當然只有用手中的選票下架執政黨」。

然而雖然勝選，直一分部全體委員也一致認為，國民黨在這次的選舉中即使獲得大勝，還是絕對不能驕傲，除了內部要加強團結以外，更要徹底的改革。更希望所有當選的縣市首長，能勤政愛民，好好地為人民服務。

直一分部指出，直一分部全體委員歷年來服務僑界出錢出力，支持僑界各項重要的活動。從每年1月1日的元旦升旗典禮開始，全體委員出席並當義工，「為的就是要看到我們青天白日的國旗飄揚在天空」。

他們表示，直一分部在僑界重要的活動中一定買桌及捐款，無論是華運籌款晚會、國慶晚會、全僑公宴、祭孔大典、大專校聯會的年會，還是齊魯會館的年會等，都積極參與，就是希望凝聚僑心，支持中華民國。

另外，直一分部也總是在每年5月於母親節 前後，固定舉辦「愛心媽媽表揚大會」，弘揚孝道與中華文化。愛心媽媽表揚大會活動是接受社區推薦值得表揚的愛心媽媽，獲選者在當天接受大會的鼓勵狀及獻花。每年在活動中，除了得獎的母親感到莫大的殊榮以外，到場的子女亦為母親的得獎，感到驕傲。

同時，直一分部每年也支持金山灣區華人運動大會，除了在籌款大會中認桌捐款外，並參加各項運動比賽。委員沈慧更負責保齡球比賽的各項工作籌備與策畫。書記長周典樂則受邀當國慶繪畫比賽的召集人。

直一分部並指出，在今年的國慶升旗典禮中，直一分部受主委之邀請表演第一個走分列式的節目，由常委儀容帶領表演，大獲好評。接下來的一年，直一分部仍然會積極支持升旗典禮及僑界的重要活動，並會繼續舉辦愛心媽媽表揚大會，持續為中華民國的僑胞服務。