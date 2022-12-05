金山公寓價格跌20% 地產經紀：明年會更低

位於舊金山市區加利福尼亞街2248號，三個月來此公寓的標價已下跌近20%。（記者李怡／攝影）

多位舊金山 地產經紀人表示，舊金山的公寓住宅市場受到新冠疫情 的嚴重打擊，自去年到現在價格下跌20%左右。在最近持續的舊金山灣區大廠裁員 潮的推動下，公寓住宅的庫存持續增多。

據雙葉地產經紀人 Jessica Yap透露，目前舊金山公寓的庫存量大增，有795套。 70萬元的有142間，70萬至100萬元有220間，100萬至200萬元301間，200萬至350萬元135間。 Jessica表示，房子庫存多，買家可選擇範圍就很廣，那談價格的空間也就很大，預計明年公寓房的價格還會繼續下跌，且不只是20%。

報Zillow平台的報告顯示，舊金山大部分市區與市場南地區（包括聯合廣場、SoMa、Mission Bay、芳草地和南岸）的公寓價格比一年前下降了 16.5%。自去年 12 月以來，這些社區的公寓銷售價格中位數從 147.5 萬元下降至 123 萬元。市中心街區房價中位數的跌幅是其他地區的兩倍。

Jessica Yap表示，全國範圍內，影響房價的因素諸如股市下跌、利率上升和通貨膨脹等，但舊金山的情況不同，這裡的房子一直很受歡迎。從來諮詢買房的顧客分析看，舊金山的遊民和治安是影響公寓價格下跌的主要因素。

她表示，即使是在裁員潮和疫後經濟下滑的情形下，有錢的人還是有錢，不會影響到他們買房子的決策，但是舊金山的治安問題，讓顧客很害怕生活在舊金山，不敢問津，所以導致公寓房的庫存持續走高，且現在很多業主也願意低價拋售房產。

舊金山市中心的寫字樓在疫情後的使用率一直不高，疫後經濟的復甦情況也落後於紐約，芝加哥等城市。

據舊金山地產經紀人 Carol Solf表示，12月份很多潛在的房屋賣家都將計畫要賣掉的房子轉為出租，以等待更好的時機。她說，現在如有看好的房子可以忽略標價，買家可出一個理想的價格，也有賣方願意以低於預期的價格出售房產。

位於舊金山市區加利福尼亞街2248號，有著2663平方英尺、四個臥室四個衛生間的維多利亞公寓樓，於2022年8月19以219萬元的標價入市，於11月29日再次降價到179萬以吸引買家，三個月來此公寓的標價已下跌近20%。