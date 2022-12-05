我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

勇士連勝火箭、公牛戰績回暖 教練：最大挑戰保持專注度

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞面對火箭投中8記三分，生涯第70次單場至少8個三分，為歷史榜首。（記者劉先進／攝影）
柯瑞面對火箭投中8記三分，生涯第70次單場至少8個三分，為歷史榜首。（記者劉先進／攝影）

金州勇士周末主場背靠背戰勝休士頓火箭和芝加哥公牛，取得兩連勝，戰績回暖為13勝11負，升到西區第六。柯瑞在3日晚的比賽中，入帳30分10助攻，他投中8記三分，生涯第70次單場至少8個三分，為歷史榜首，足足比第二名多出47次。但教頭柯爾賽後還是不滿意球隊在末節讓對手瘋狂追分，他表示，現在最大的挑戰，是試圖保持專注度足夠長的時間，不放棄領先優勢。

勇士一開場就利用火箭全聯盟倒數第三的防守漏洞，透過各種突破分球，火力全開，在首節打出39比23的衝擊波，一舉拉開比數。第三節和末節，火箭連續籃下得分，在最後時刻打出14比3的進攻高潮，隨著柯瑞三分，維金斯中投，勇士回敬一波14比2，奠定勝局。勇士全場三分52中25，而火箭三分狂打鐵，28投3中，雙方命中數相差22個，為NBA歷史第二多。

圖為勇士啦啦隊在熱舞。（記者劉先進／攝影）
圖為勇士啦啦隊在熱舞。（記者劉先進／攝影）

勇士連勝中，面對弱旅公牛和火箭，都是一開始大比數領先，但被對手狂轟濫炸追近，接著勇士連續得分穩定局勢。教頭柯爾賽後說，比賽前18分鐘，勇士表現是現象級的。可能是勇士開賽以來最好的開局。在第二節還剩8分鐘，球隊沒有任何失誤，有大約16次助攻。「我們在防守、搶籃板，做了所有正確的事情，然後就失去專注度。這是我們現在最大的挑戰，試圖保持注意力足夠長的時間，不要放棄領先優勢，讓對手重新找回狀態。這就是今晚發生的事情。我們會投很多三分球，有很好的射手，有很多人投籃，但也有很多需改進的地方，主要是提升專注度方面。」

普爾最近表現優異。（記者劉先進／攝影）
普爾最近表現優異。（記者劉先進／攝影）

普爾21分，而維金斯19中14，三分10中8砍下36分5籃板，單場8個三分，也追平生涯最佳。柯爾表示，維金斯很出色，「在過去兩三場比賽中，在讓他參與進攻方面做得不是很好。有時，當我們真的在球場上飛奔並快速出手時，他可能會在進攻中有點被遺漏。他是一個很好的球員、攻擊者，今晚，我們做了一點更協調的努力，讓他儘早拿球。他超級有侵略性，投籃水準驚人。」

目前，維金斯場均19.1分，投籃命中率51.1%，三分命中率45%，均為生涯最高。已經成為勇士攻防俱佳的球員。對於三分手感，他說，感覺很好，因為練習中投了很多三分。「我希望三分命中率能超過45%。我覺得一旦過了40歲，當涉及到三分球時，人們就會用不同的眼光看你。但你知道那是我努力的目標，所以我訓練，投了很多球，為比賽做了很多準備。」

圖為格林在防守。（記者劉先進／攝影）
圖為格林在防守。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 休士頓

上一則

金山公寓價格跌20% 地產經紀：明年會更低

延伸閱讀

代言FTX出包 德州證券委員會調查柯瑞、布萊迪等名人

代言FTX出包 德州證券委員會調查柯瑞、布萊迪等名人
NBA／勇士柯瑞菜單曝光 訓練師：有球員和他練到吐

NBA／勇士柯瑞菜單曝光 訓練師：有球員和他練到吐
網查黑五折扣 沃爾瑪、目標和柯爾擠下去年冠軍亞馬遜

網查黑五折扣 沃爾瑪、目標和柯爾擠下去年冠軍亞馬遜
NBA／柯瑞飆進高難度外線 再現招牌「睡覺」手勢

NBA／柯瑞飆進高難度外線 再現招牌「睡覺」手勢
NBA／勇士隊湯普森大復活轟41分 最感謝的人是柯瑞

NBA／勇士隊湯普森大復活轟41分 最感謝的人是柯瑞

熱門新聞

工作人員勸告顧客不要干預劫匪。（記者王子涵／翻攝）

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

2022-12-04 14:35
一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

2022-11-30 23:03
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
感恩節後新冠病例與住院人數激增，灣區與加州的新一波疫情已經形成。（美聯社）

感恩節後 加州新冠確診、住院數激增

2022-12-02 13:14
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」