勇士連勝火箭、公牛戰績回暖 教練：最大挑戰保持專注度

柯瑞面對火箭投中8記三分，生涯第70次單場至少8個三分，為歷史榜首。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 周末主場背靠背戰勝休士頓 火箭和芝加哥公牛，取得兩連勝，戰績回暖為13勝11負，升到西區第六。柯瑞 在3日晚的比賽中，入帳30分10助攻，他投中8記三分，生涯第70次單場至少8個三分，為歷史榜首，足足比第二名多出47次。但教頭柯爾賽後還是不滿意球隊在末節讓對手瘋狂追分，他表示，現在最大的挑戰，是試圖保持專注度足夠長的時間，不放棄領先優勢。

勇士一開場就利用火箭全聯盟倒數第三的防守漏洞，透過各種突破分球，火力全開，在首節打出39比23的衝擊波，一舉拉開比數。第三節和末節，火箭連續籃下得分，在最後時刻打出14比3的進攻高潮，隨著柯瑞三分，維金斯中投，勇士回敬一波14比2，奠定勝局。勇士全場三分52中25，而火箭三分狂打鐵，28投3中，雙方命中數相差22個，為NBA歷史第二多。 圖為勇士啦啦隊在熱舞。（記者劉先進／攝影）

勇士連勝中，面對弱旅公牛和火箭，都是一開始大比數領先，但被對手狂轟濫炸追近，接著勇士連續得分穩定局勢。教頭柯爾賽後說，比賽前18分鐘，勇士表現是現象級的。可能是勇士開賽以來最好的開局。在第二節還剩8分鐘，球隊沒有任何失誤，有大約16次助攻。「我們在防守、搶籃板，做了所有正確的事情，然後就失去專注度。這是我們現在最大的挑戰，試圖保持注意力足夠長的時間，不要放棄領先優勢，讓對手重新找回狀態。這就是今晚發生的事情。我們會投很多三分球，有很好的射手，有很多人投籃，但也有很多需改進的地方，主要是提升專注度方面。」 普爾最近表現優異。（記者劉先進／攝影）

普爾21分，而維金斯19中14，三分10中8砍下36分5籃板，單場8個三分，也追平生涯最佳。柯爾表示，維金斯很出色，「在過去兩三場比賽中，在讓他參與進攻方面做得不是很好。有時，當我們真的在球場上飛奔並快速出手時，他可能會在進攻中有點被遺漏。他是一個很好的球員、攻擊者，今晚，我們做了一點更協調的努力，讓他儘早拿球。他超級有侵略性，投籃水準驚人。」