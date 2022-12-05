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雨水充沛 灣區未來2天仍濕答答

編譯組／灣區4日電
灣區大部分低區從3日到4日清晨均降下充沛雨水。未來幾天仍可能繼續下雨。(Getty Images)
灣區大部分低區從3日到4日清晨均降下充沛雨水。未來幾天仍可能繼續下雨。(Getty Images)

隨著新暴風雨線逼近，北加州地區本周初仍將可能繼續降下更多雨水。氣象局預測，灣區未來一、兩天可能繼續下雨，塞拉內華達山脈亦將飄下新雪。

氣象專家預測稱，灣區過去周末降下龐大雨量，未來一、兩天內，灣區低窪地帶仍可能繼續下雨，雨量約在1/3 - 1/2 吋之間。另外國家氣象局專家莫多克 (Brayden Murdock) 指出，蘇諾瑪縣 (Sonoma County) 與沿海山區雨量可望達到3/4吋。

塞拉內華達山區未來一、兩天內將降雪一至二呎。路面將出現積雪、結冰狀況，民眾開車必須特別小心。氣象局對前往高地旅遊民眾提出警告。

莫多克對這些日子的及時雨表示欣慰。他說，這是雨季開始的一個好兆頭，希望雨季未來日子將繼續出現類似情形。

據美國國家海洋與大氣管理局 (the National Oceanic and Atmospheric Administration)，一道低氣壓穿過北加州，未來幾天仍可能繼續下雨。灣區大部分低區從3日到4日清晨均降下充沛雨水。

根據氣象局，東灣歐克雷 (Oakley)、布連特伍德 (Brentwood) ，以及戴亞布羅山 (Mount Diablo)從3日晚間8時到4日上午8時降雨量為1/3吋。同一時間，屋崙降雨量為1/10吋。灣區另外兩個大城市舊金山與聖荷西也飄下小雨。聖他克魯茲山脈降雨量為半吋以上。

灣區低窪地區如屋崙、舊金山、聖他克拉拉谷上周三起到3日清晨共降下一到兩吋雨水，聖他克魯茲山脈同一期間降雨量約為三到五吋。

北加州沿海地區雨量最豐富地區為大蘇爾 (the Big Sur) 與蒙特瑞縣南部，從上周三到周日清晨降雨達10吋至11吋，雨勢龐大，從Ragged Point 到大蘇爾的沿海一號公路出現岩石崩塌情形。

國家氣象局專家昌德樂-庫雷 (Hannah Chandler- Cooley)表示，塞拉內華達山峰3日降雪8至14吋。北加州大部分4500呎高度以上山區都開始下雪。她同時指出，根據氣象預報，塞拉內華達山脈北區5日將降雪一至二呎，塞拉內華達山脈積雪將持續增加。5日當天，遊客儘量避免前往塞拉內華達山脈遊玩。

儘管這幾天雨水充沛，如要改善灣區長期乾旱的情形，仍嫌不足。根據美國乾旱調查報告，目前大部分灣區處於嚴重乾旱狀態，康曲柯士達縣東部與沙加緬度河谷地帶缺水尤其嚴重。專家表示，灣區乾旱多年，需要長期龐大雨量，才有望改變目前嚴重乾旱狀態。

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