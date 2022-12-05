金山迪揚博物館 展出「埃及王」 透過VR感受最強大法老

「埃及王」展覽，生動展現古埃及法老時代的壯觀場景。（記者李怡╱攝影）

舊金山 迪揚博物館 （De Young Museum）正舉辦有「埃及王」之稱的「拉美西斯大帝法老」展覽(Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs) ，生動展現古埃及法老時代的壯觀場景。

展覽展出3000年前的181件古埃及寶藏，包括拉美西斯使用過的物品及珠寶收藏品。除了法老巨大的皇家 雕塑外，展覽還重點展出了從皇家陵墓發現的動物木乃伊。引領民眾認識埃及法老王拉美西斯二世，也稱為拉美西斯二世大帝，期中多件文物是首次走出埃及。

作為埃及黃金時代的新國王，以及埃及最著名強大的法老，拉美西斯二世被譽為是「地球上的神」。他是古埃及第19王朝國王，統治埃及長達67年，壽命91歲。期間他建造了巨大的寺廟、方尖碑以及雕像，並擴大了埃及帝國版圖。

迪揚博物館總裁坎貝爾（Thomas P. Campbell）表示：「本次展覽確實是一生一遇的觀賞機會，這個巡迴展覽在舊金山結束後，這些文物和寶藏會送回到埃及的國家博物館，估計幾十年都不會再走出埃及了。」

在現場民眾可以通過VR虛擬技術觀展，可在多重雕像之間漫步，體驗全新的多媒體導引，對埋葬拉美西斯和其皇后的法老墓進行身臨其境的參觀，展覽內還可以感受到蠟燭的溫熱和花果香味，為觀賞者打造真實的埃及之旅。

「埃及王」法老展，即日起一直舉辦到2023年2月12日。前往現場參展的亞裔民眾劉文博表示，本次的展覽非常的震撼，猶如身臨埃及法老墓。當天帶著孩子一起來參觀，他們沉浸其中一個多小時很投入。博物館的布展也很講究，將古老的埃及文化與舊金山現代的展覽相融合，讓展覽體現出埃及古老的文化且有活力不枯燥。