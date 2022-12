金山迪揚博物館 展出「埃及王」 透過VR感受最強大法老

「埃及王」展覽,生動展現古埃及法老時代的壯觀場景。(記者李怡╱攝影)

舊金山 迪揚博物館 (De Young Museum)正舉辦有「埃及王」之稱的「拉美西斯大帝法老」展覽(Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs) ,生動展現古埃及法老時代的壯觀場景。

展覽展出3000年前的181件古埃及寶藏,包括拉美西斯使用過的物品及珠寶收藏品。除了法老巨大的皇家 雕塑外,展覽還重點展出了從皇家陵墓發現的動物木乃伊。引領民眾認識埃及法老王拉美西斯二世,也稱為拉美西斯二世大帝,期中多件文物是首次走出埃及。

作為埃及黃金時代的新國王,以及埃及最著名強大的法老,拉美西斯二世被譽為是「地球上的神」。他是古埃及第19王朝國王,統治埃及長達67年,壽命91歲。期間他建造了巨大的寺廟、方尖碑以及雕像,並擴大了埃及帝國版圖。

迪揚博物館總裁坎貝爾(Thomas P. Campbell)表示:「本次展覽確實是一生一遇的觀賞機會,這個巡迴展覽在舊金山結束後,這些文物和寶藏會送回到埃及的國家博物館,估計幾十年都不會再走出埃及了。」

在現場民眾可以通過VR虛擬技術觀展,可在多重雕像之間漫步,體驗全新的多媒體導引,對埋葬拉美西斯和其皇后的法老墓進行身臨其境的參觀,展覽內還可以感受到蠟燭的溫熱和花果香味,為觀賞者打造真實的埃及之旅。

「埃及王」法老展,即日起一直舉辦到2023年2月12日。前往現場參展的亞裔民眾劉文博表示,本次的展覽非常的震撼,猶如身臨埃及法老墓。當天帶著孩子一起來參觀,他們沉浸其中一個多小時很投入。博物館的布展也很講究,將古老的埃及文化與舊金山現代的展覽相融合,讓展覽體現出埃及古老的文化且有活力不枯燥。