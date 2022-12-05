屋崙華埠街會 黃柳霜硬幣超搶手

5歲的Katelyn·黃陪著媽媽Kelly·葉兌換到黃柳霜硬幣。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華促會（OCIC）主辦的灣區首個以「冬至」為主題大型街會，4日閉幕。美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）現場設置的知名好萊塢華裔演員黃柳霜（Anna May Wong）硬幣大派送活動，受到市民熱捧。華人 Kelly·葉帶著5歲女兒Katelyn·黃過來，換到一元四個紀念幣，非常開心。「这是第一枚以美籍亞裔 為主题的硬幣，能拿到很有紀念意義，也是我們華人的驕傲。」

屋崙華促會冬至街會中，在美國精神健康聯盟攤位前，市民排隊兌換黃柳霜硬幣。（記者劉先進 ／攝影）

4日天空放晴，市民紛紛出來逛街。冬至街會也迎來不少人。有人忙著購買烤肉、肉夾饃等美食。華促會現場設置的免費發放湯圓活動，讓不少人大飽口福。下午3時到4時，在美國華裔精神健康聯盟的攤位，開始一對一更換黃柳霜硬幣。今年是黃柳霜首次主演電影100年，她也是首個登上美國硬幣的亞裔。此前，灣區一些兌換活動上，黃柳霜硬幣非常搶手，幾乎一幣難求。

聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，她花了四倍價錢，到處託人購買硬幣，或在網上搶貨，掃了一輪又一輪，才購買到一批。華人Kelly·葉帶著5歲女兒Katelyn·黃過來兌換硬幣，頗為開心。她說，以前並不知道黃柳霜的故事，但發行硬幣後，她的故事才廣為流傳。「這是華人亞裔的驕傲，很開心拿到硬幣。」Katelyn拿著一枚硬幣，樂開了懷。

黃柳霜在美國長大，但心繫故土。抗日戰爭爆發後，還拍賣珠寶首飾，並四處奔走號召，援助國內抗日。