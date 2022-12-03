我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

聯邦眾議員斯佩儀訪凱瑟醫療中心 獻花謝醫護

記者王子涵／南舊金山報導
斯佩儀(右四)與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影）
斯佩儀(右四)與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影）

聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）2日上午到南舊金山市的凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente），向第一線醫護工作者表達感謝。這是自疫情爆發以來，斯佩儀計畫探訪的六間醫院中的最後一所。

早上7時，凱瑟醫療中心北門外停靠著數十輛警車與消防車，消防車吊臂上懸掛著國旗，警員與消防員們舉著「感謝你們的付出」、「謝謝你」的標語，斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。

剛下班的佛羅倫斯（Lilia Flores）激動的拿出手機與斯佩儀合影。作為醫院護士長的她，幾乎要保持24小時不間斷的工作。佛羅倫斯說：「我不是很關注政治的人，但是看到眾議員斯佩儀能夠親自來到醫院，我感到很榮幸。」

斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影...
斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影）

凱瑟醫療中心主任醫師斯凱瑞（John Skerry）說：「過去的三年漫長又艱難，能得到社區的支持，我們感到很溫暖，尤其是聯邦眾議員斯佩儀、社區領袖以及其他應急工作者能夠親自到來。」他指出，約數百名員工剛結束夜班，目前醫院已經恢復到滿負荷運營。

凱撒醫療中心北門外停靠著數十輛警車與消防車，消防車吊臂上懸掛著國旗。（記者王子涵...
凱撒醫療中心北門外停靠著數十輛警車與消防車，消防車吊臂上懸掛著國旗。（記者王子涵╱攝影）

醫院為斯佩儀製作牌匾，感謝斯佩儀多年來代表聖馬刁地區在州府及聯邦辛勤付出，尤其是在疫情期間對醫護社區的支持，牌匾將在醫院持續展出。

剛剛下班的佛羅倫斯激動地拿出手機與斯佩儀合影。（記者王子涵╱攝影）
剛剛下班的佛羅倫斯激動地拿出手機與斯佩儀合影。（記者王子涵╱攝影）

斯佩儀表示，在所有探訪的醫院中，凱瑟醫療中心在疫情期間的貢獻是最傑出的。斯佩儀分享，她的父母曾在Grand街道買下幾處停車場，之後停車場被凱瑟醫療中心租用，所得收入幫助斯佩儀讀完大學教育。

斯佩儀表示，聖馬刁是全美第四富有的縣，但仍有很多人的生活十分艱難。她說：「生活在這裡的人們都應該擁有庇護所、熱騰騰的食物等，這都是我人生下一階段努力的目標，我希望你們能夠加入我共同努力。」

斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影...
斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影）

眾議員 疫情 舊金山

上一則

聖荷西警員執法紀錄 網上公開

下一則

4房豪華公寓1900萬成交 創金山今年新高

延伸閱讀

鄭永佳席位 紐約州眾議會擬否決

鄭永佳席位 紐約州眾議會擬否決
喬州獲聯邦撥款640萬 將用於改善高速網路

喬州獲聯邦撥款640萬 將用於改善高速網路
劉雲平當選民主黨黨團副主席 成首位亞裔人士

劉雲平當選民主黨黨團副主席 成首位亞裔人士
曾彈劾川普 加州共和黨籍瓦拉道連任眾議員

曾彈劾川普 加州共和黨籍瓦拉道連任眾議員
王嘉廉醫療中心 19日免費打流感疫苗

王嘉廉醫療中心 19日免費打流感疫苗

熱門新聞

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

2022-11-30 23:03
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
感恩節後新冠病例與住院人數激增，灣區與加州的新一波疫情已經形成。（美聯社）

感恩節後 加州新冠確診、住院數激增

2022-12-02 13:14
舊金山科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）

難敵經濟衝擊 DoorDash、Kraken各裁員逾千人

2022-12-01 12:28

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...