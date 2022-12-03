聯邦眾議員斯佩儀訪凱瑟醫療中心 獻花謝醫護

斯佩儀(右四)與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影）

聯邦眾議員 斯佩儀（Jackie Speier）2日上午到南舊金山 市的凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente），向第一線醫護工作者表達感謝。這是自疫情 爆發以來，斯佩儀計畫探訪的六間醫院中的最後一所。

早上7時，凱瑟醫療中心北門外停靠著數十輛警車與消防車，消防車吊臂上懸掛著國旗，警員與消防員們舉著「感謝你們的付出」、「謝謝你」的標語，斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。

剛下班的佛羅倫斯（Lilia Flores）激動的拿出手機與斯佩儀合影。作為醫院護士長的她，幾乎要保持24小時不間斷的工作。佛羅倫斯說：「我不是很關注政治的人，但是看到眾議員斯佩儀能夠親自來到醫院，我感到很榮幸。」

斯佩儀與南舊金山市各民選官員手握鮮花，迎接剛剛下班的醫護工人。（記者王子涵╱攝影）

凱瑟醫療中心主任醫師斯凱瑞（John Skerry）說：「過去的三年漫長又艱難，能得到社區的支持，我們感到很溫暖，尤其是聯邦眾議員斯佩儀、社區領袖以及其他應急工作者能夠親自到來。」他指出，約數百名員工剛結束夜班，目前醫院已經恢復到滿負荷運營。

凱撒醫療中心北門外停靠著數十輛警車與消防車，消防車吊臂上懸掛著國旗。（記者王子涵╱攝影）

醫院為斯佩儀製作牌匾，感謝斯佩儀多年來代表聖馬刁地區在州府及聯邦辛勤付出，尤其是在疫情期間對醫護社區的支持，牌匾將在醫院持續展出。

剛剛下班的佛羅倫斯激動地拿出手機與斯佩儀合影。（記者王子涵╱攝影）

斯佩儀表示，在所有探訪的醫院中，凱瑟醫療中心在疫情期間的貢獻是最傑出的。斯佩儀分享，她的父母曾在Grand街道買下幾處停車場，之後停車場被凱瑟醫療中心租用，所得收入幫助斯佩儀讀完大學教育。