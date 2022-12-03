4房豪華公寓1900萬成交 創金山今年新高

這棟舊金山Washington Street 2006號公寓大樓（左）一個複式單位近日以1900萬元成交，可能是今年到目前為止舊金山成交價最高的公寓單位。（取自Google地圖）

一戶位於Washington Street的豪華四房公寓，創下舊金山 今年到目前為止成交價最高的紀錄。

代表賣方的蘇富比國際地產公司經紀人林恩（Gregg Lynn）表示，這戶位於2006 Washington Street公寓大樓的2號單位，上個月22日以1900萬元成交，相信是舊金山今年到目前為止成交價最高的公寓單位。

林恩不願透露這戶公寓吸引多少買家的興趣，或獲得多少個報價，也不願透露有興趣的買家是否都來自灣區 ，因為他們已經簽署一份關於買家的保密協議。

這戶複式單位所在的大樓是舊金山最具代表性的住房大樓之一，由謬斯多夫（Conrad Alfred Meussdorfer）在1924年興建的美藝風格（Beaux-Arts）建築，對街就是拉法耶公園（Lafayette Park）。公寓大樓本身擁有風景優美的私人花園、迎賓車廊、豪華大廳空間，過去出售的單位也都吸引許多買家的興趣。

根據報導，位於這棟大樓頂層的空中別墅，2015年以每平方呎5555元的高價售出，總價為3000萬元。

不過，日前售出的這個複式單位可能是最奢華的，它擁有四間臥房、九間浴室、可看到灣區全景、兩個私人更衣區、旋轉樓梯、下層有舞廳、圓形露台、健身 房等等，整個單位面積將近8000平方呎。