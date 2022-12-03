金山2男涉幫派殺人 聯邦法官判無期徒刑

舊金山兩名男子2019年涉及幫派糾紛開槍殺人，被聯邦法官判處終身監禁。（電視新聞截圖）

針對舊金山 2019年發生的一起幫派 謀殺案，聯邦法官2日判處兩名嫌犯無期徒刑。這起案件當年發生時，時任舊金山地檢長賈斯康（George Gascón）以死亡是雙方相互交火造成為由，拒絕對兩名嫌犯提出指控。

29歲的寇茲（Jamare Coats）與31歲的曼寧（Robert Manning）涉嫌於2019年在舊金山Fillmore Heritage Center外槍殺西門斯（Mister Dee Simmons），當時三人參加同一場喪禮。兩人於今年8月被陪審團裁定謀殺罪成。

檢察官表示，寇茲和曼寧是表兄弟，他們是西增區（Western Addition）Mac Block幫派的成員。事件中還有另外四人受傷，其中一人傷勢嚴重。

時任舊金山地檢長賈斯康決定不對寇茲和曼寧提出謀殺指控，是因為西門斯先開槍打傷寇茲。但聯邦司法部介入調查，根據聯邦幫派敲詐勒索法對兩人提出指控。

目擊者稱，在喪禮上，25歲的西門斯拔槍威脅Mac Block幫派成員，曼寧從他的汽車中拿出一把槍交給寇茲。兩人回到Fillmore Heritage Center後，西門斯開槍擊傷寇茲。曼寧另一名表兄弟哈利 森（Sean Harrison）隨後開槍射中西門斯，寇茲接著不顧他人阻擋，開槍打死躺在地上的西門斯。

根據一份未公開的認罪協議，哈利森對使用槍枝致死的聯邦指控認罪，他還為寇茲和曼寧的訴訟作證。

寇茲稱，在西門斯對他開槍後，他是出於自衛才開槍。寇茲的律師希夫曼（Gail Shifman）表示，這場槍戰中沒有「互相」，完全是西門斯引起的；曼寧的律師布耶索（George Boisseau）也主張重新審判或減刑，稱曼寧既沒有開槍，也沒有威脅西門斯。

但是，聯邦地方法官艾沙普（William Alsup）表示，陪審團已經考慮過辯方的主張，已予以駁回。艾沙普在拒絕辯方要求時說，西門斯先開槍這一事實，並不能抹殺被告持槍聚集與他對峙的事實。

根據聯邦法律規定的刑期，艾沙普2日判處寇茲和曼寧終身監禁，不得假釋。兩人的律師表示，將會對定罪提出上訴。