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二手車價跌 高端豪華車跌最慘

記者朱敏梓／綜合報導
蘭博基尼休旅車Urus半年跌了4萬。（圖：受訪者提供）
蘭博基尼休旅車Urus半年跌了4萬。（圖：受訪者提供）

北美車市降溫，不僅新車溢價變得沒那麼誇張，二手車市也不再像去年和今年初那樣瘋狂，根據作為經銷商批發車價權威參考的Manheim市場報告，近幾個月來，二手車批發價格（經銷商在拍賣場上支付的價格）有所下降，二手車價格開始逐漸回歸「正常」。

根據曼海姆二手車價值指數（Manheim Used Vehicle Value Index）顯示，10月上半月，美國二手車批發價格維持近期的下跌趨勢，比9月下降2%；二手車價值指數比2021年10月下降10.3%。

華人二手車商王先生表示，去年甚至年初二手車市場高峰期時，二手車價格比新車還要高，因為新車一車難求，熱門車型都要等很久，因此買家紛紛轉向二手車市場。但是最近二手車開始跌價，買的人也少了，原因是汽車的庫存量上來了。二手車各種車型，無論是入門車、性能車或是豪華車，都紛紛跌價，其中豪華車跌價尤其慘烈。他的車行去年收了一輛蘭博基尼（Lamborghini）休旅車Urus，當時的拍賣行指導價為25萬元，近半年來開始迅速下跌，現在拍賣行指導價僅21萬元。

對於想要賣二手車的民眾來說，車價也不再那麼「保值」。王先生表示，之前有客戶出售賓士休旅車G300，顧客購入二手車時是2萬7000元，開了一年後，去年下半年拿來店裡賣，仍然能賣出2萬7000元價格。但是現在，即使是CarMax這種大型二手車經銷商，也無法再給出這樣高的價格。不過有一種車例外，王先生補充，例如特斯拉這類電動車，依舊是一車難求，好些二手車都比新車貴。

二手車價格下降，一方面是由於汽車庫存量上升。截至2022年9月，美國二手車經銷商擁有246萬輛汽車庫存，這比去年9月的庫存數字高出10%。而更重要的是，處於高點的利率讓許多買家打了「退堂鼓」。

對此王先生稱，大部分的買家，尤其是對於許多美國人來說，即使購買二手車，也會考慮貸款購買。然而當前的利率實在是太高了，所以許多人都是考慮再三，決定不買。

根據美國汽車庫存和信息在線資源Edmunds的數據，2021年第三季度二手車貸款的平均利率為7.4%，而2022年第三季度平均利率為9.0%，隨著美聯儲提高其基準利率，這些利率預計會上升。

二手車 利率 汽車

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