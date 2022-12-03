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新車價回軟 原加價8000降為2000元

記者朱敏梓／綜合報導
根據官網，新款RAV4官方指導價起價為2萬7575元，然而以原價根本無法購買，並且通常都需要預定，沒有現車。（取材自Toyota北美官網）
根據官網，新款RAV4官方指導價起價為2萬7575元，然而以原價根本無法購買，並且通常都需要預定，沒有現車。（取材自Toyota北美官網）

自新冠疫情以來，不止房市節節攀升，車市也經歷了很長一段時間的「牛市」，由於供應鏈問題和芯片（晶片）短缺等，汽車庫存量嚴重不足，許多新車甚至要多花8000元加價，並等待長達半年才能買到。不過這種情況最近有所降溫，新車市場漲勢不再那麼「驚人」。

在車市已經觀察了大半年的張先生表示，由於油價攀升和通貨膨脹，自己從年初開始就想購入一輛豐田（Toyota） RAV4休旅車，非常省油，價格又十分合適。然而在走訪了幾乎所有的汽車經銷商店後，給出的答案都是「沒有現車」，通常都需要等兩至三個月的時間才可能有車。如果是油電混合Hybrid車型則更誇張，4S店給出的最長等待時間大約是半年，並且普遍需要加價6000至8000元，先繳錢預訂，等有了現車銷售才會通知。

張先生說，一輛新款RAV4起價2萬7000多元，加價8000元實在是太誇張。

不過，張先生補充，最近陸續又收到Toyota銷售打來的電話，稱店裡有了RAV4車。雖然還是要加價購買，但是加價2000元就可拿下。他並且收到好幾家Toyota經銷商的電話，說法都差不多，看來汽車價格確實是回落了。

近期由於汽車庫存逐漸回升，新車價格漲勢近來出現降溫跡象，車價已較夏季的紀錄高點回落。根據汽車研究公司J.D. Power數據，10月新車或卡車的平均售價為4萬5600元，比較7月的紀錄高點4萬6173元低了數百元，不過較疫情前仍高出33％。

汽車經銷商AutoNation執行長曼利表示，新車價格預料會持續緩慢下滑，不過車價還沒有那麼快恢復至疫情前的水準，價格下降的速度不如上漲時快。

不過，根據最新數據，雖然買家今年秋天可能會有更多選擇，但由於汽車貸款利率達到多年來最高，借貸成本上升將使許多消費者無法購買新車。根據Edmunds的數據，聯準會的加息導致2022年第三季度新車貸款的平均利率，去年這個時候的4.3%達到三年來最高水平的5.7%。

對此，陳先生很有感觸，他表示他在2019年租賃（lease）一輛奧迪中高端車型S5，月供只約600多元。但今年想再去租賃一輛奧迪入門款車A4，一問4S店（指的是「整車銷售、零配件、售後服務、信息反饋四位一體」為核心的汽車特許經營店），每月差不多要700元。4S店也無奈表示，現在的貸款價格很高，所以新車銷量也沒以前好。據他了解，以前每月付500元，就能租到賓士、寶馬或者奧迪的入門車，現在的貸款利率「真的是高」。

汽車 貸款 疫情

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