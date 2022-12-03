聖荷西警員執法紀錄 網上公開

李卡多表示，在線搜索網站將幫助聖荷西市警局建立與社區的信任，推進警察問責製的進步。（記者王子涵／翻攝）

聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）和獨立警局督察員努爾（Shivaun Nurre）2日宣布，上線可查詢聖荷西警員2014至2020年執法審計紀錄的查詢網站，以此提高警察 執法的透明度和問責制。

此前，警員的人事記錄和信息是免於被披露的，除非是通過刑事、民事或行政訴訟才可公開。而新上線的網站允許公眾自由搜索並訪問審計記錄。

李卡多表示，在線搜索網站將幫助聖荷西市警局建立與社區的信任，推進警察問責製的進步。

民眾可以查閱並獲取完整的聖荷西警局審計署的報告。根據州法SB1421的规定，對於涉及警員開槍或使用武力造成重大身體傷害的案件，其審計報告應公開。

努爾說：「提供在線訪問平台，是為了解開警員執法的神秘面紗，提供透明的視角，這正是立法的意圖所在。」

該網站是由聖荷西市長辦公室的技術與信息部，與一個由工程、法律和設計研究員組成的團隊共同開發的，其中包括CodeX史丹福法律信息學中心。

從2023年開始，該網站還將添加關於警員歧視性行為、非法逮捕或搜查、不誠實和性侵 犯的審計記錄。

今年，聖荷西警局多名警員被曝出在執勤和非執勤期間存在有爭議的行為。4月21日，32歲的警員多明戈斯（Matthew Dominguez）因涉嫌在兩名犯罪受害者面前自慰而被逮捕。

聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）曾在之前的採訪中說：「執法人員應幫助犯罪的受害者，而絕不是導致受害者的二次創傷，或製造新的受害者。」

此前還有媒體曝出，一名警員在處理兒童綁架案時，被發現醉酒。這名警員是被分配到社區中進行拉網式調查，然而在尋找兒童綁架案的目擊者時，已經處於醉酒狀態，並引起一名聯邦調查局特工的懷疑，遭到其投訴。

努爾還指出，曾有警員向線人提供吸毒工具以換取信息。另外，一名新任警官在非執勤階段參加派對時，被發現芬太尼毒品吸食過量。