網約車性侵案 聖荷西將強制報告

聖荷西警局副局長沃什伯恩表示，受害者有權利決定是否允許警方進行調查。（記者王子涵／攝影）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）12月1日與聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）、聖荷西市警局副局長沃什伯恩（Ellen Washburn）等官員宣布新提案，強制要求在該市運行的網約車 公司向執法部門報告性騷擾 投訴。官員稱，網約車公司有意隱瞞性騷擾投訴，拒絕與執法部門合作。

據統計，Uber公司在2019年與2020年累計收到3824起性騷擾投訴，其中56%為司機有不當行為，乘客占44%。另一大網約車公司Lyft在2019年收到1800起投訴，超半數的投訴原因為「未經同意觸碰身體性器官」，有156起投訴涉及強姦行為，4起導致人員死亡。

令人驚訝的是，沒有一起強姦指控被上報至當地執法部門。華盛頓郵報2019年曾爆料，網約車公司嚴令禁止員工向執法部門提供性侵 犯的信息，或鼓勵倖存者主動報案。由於他們的阻攔，當地警方很難對施暴者進行調查。更糟糕的是，網約車公司還會誤導受害者向警方保密，稱這會有利於逮捕。

市長李卡多根據2018至2019年的數據估計，至少有60起網約車性侵犯案件在聖縣發生，但在當年地檢處僅收到一起Uber有關的案件。「我與執法部門希望與Uber與Lyft公司合作，提出解決方案，但不幸的是，他們的缺席令人傷心，他們的拒絕令人失望，他們不假思索地否認試點計畫令我們十分不滿，這是危險的行為。」李卡多說，「法律的保護適用於所有地方，這包括Uber和Lyft的車內。」

李卡多表示，倖存者沒有等來保護他們的限制令，施暴者沒有被逮捕或定罪，也沒有補償。這些公司聲稱要保護倖存者的隱私，但實際只是在保護他們的錢袋，肯定沒有保護社區。

Uber和Lyft兩家公司被指向性侵犯倖存者組織捐助了數百萬元，成功洗白性侵犯案件帶來的負面效應。這些組織將保護倖存者隱私作為不向執法機構報案的合理化理由。

警局副局長沃什伯恩表示，性侵犯調查部室聖荷西警局規模最大的部門，警局了解調查性侵犯案件的敏感性，即使受害者報案也並不一定會觸發調查行動，受害者有權利決定是否允許警方進行調查。同時，警方也會保護受害者的人身安全，並提供康復服務。警局會提供免費自願的醫療檢測，利用司法鑒定手段提取證據，以便隨時提供給執法部門進行起訴。