遭求刑15年 荷姆斯前男友盼免入獄

荷姆斯前男友巴爾瓦尼要求免入獄，檢方則認為應求刑15年。(美聯社)

11月30日周三深夜提交的判決備忘錄中，Theranos營運長巴爾瓦尼(Ramesh "Sunny" Balwani)律師告訴一位聯邦法官，他們的委託人應被判緩刑並且免入獄。巴爾瓦尼因向投資 人與病患推銷Theranos有問題的血液檢測 技術而被判12項電匯詐欺與共謀罪。檢察官認為，其詐欺程度與「促進尊重法律」之必要，應判處15年徒刑。

在被告與檢方雙方提交給法院的文件中，皆提及最近對巴爾瓦尼的共謀與前女友、Theranos創辦人兼執行長荷姆斯 (Elizabeth Holmes)的判決。主持這兩件審判的聯邦地方法官達維拉(Edward Davil)判處荷姆斯超過11年監禁，儘管她的律師曾要求最高刑期為18個月軟禁(house arrest)。

巴爾瓦尼的律師辯稱，巴爾瓦尼與荷姆斯不同，事實上他用了自己的錢投資數百萬元，從未爭取名聲或認可，長期以來一直默默向不幸的人捐款、而未尋求認同或利益。備忘錄指出，這個世界確實有邪惡之人，以欺騙弱勢族群為樂。還有一些人試圖讓世界更美好，即使他們仍從事陪審團認定違反法規的行為。

律師認為，巴爾瓦尼屬於後面這一類，他沒有自他的詐欺行為中獲利，也未試圖從中得利。相反的，他日以繼夜工作建立一家他認為可改善診斷測試領域的公司。

檢察官則在提交文件中，將巴爾瓦尼與荷姆斯在案件中角色視為同等相當，兩人皆參與Theranos企圖消除技限制限與失敗的真相。儘管他們推說技術可基於一滴血進行200多次血液檢測，但證據顯示，Theranos系統最多僅能提供12種檢測，並且存在嚴重的準確性問題。

若法官應用在荷姆斯案件審判所作相同分析、計算得出刑期為135個月，巴爾瓦尼的刑期將更長，因為他被判犯有同一份起訴書中的所有12項罪名。荷姆斯僅被判四項罪名成立、全與投資人有關。

巴爾瓦尼訂於12月7日在聖荷西聯邦法院判刑。