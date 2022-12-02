我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

男攀爬行駛中輕鐵列車 VTA調查

編譯組／聖荷西1日電
一名男子被拍到在聖荷西抓著一輛VTA輕鐵列車車尾乘車，VTA讉責男子的行為不負責任。（電視新聞截圖）
一名男子被拍到在聖荷西抓著一輛VTA輕鐵列車車尾乘車，VTA讉責男子的行為不負責任。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA）表示，他們正在調查11月30日輕鐵列車發生的一項危險行徑。這項調查是在一段Instagram影片在網路瘋傳後展開的。

這段影片是在11月30日中午上傳到Instagram。從影片中可以看到，一名男子站在一輛正在高速疾駛的VTA輕鐵列車車尾外，只用手抓住車身。拍下影片的女子戈梅茲（Jessica Gomez）對灣區NBC電視台表示，事件發生在聖荷西87號公路上，這名男子好像是在Tamien車站下車。

戈梅茲說：「我轉頭看到時非常驚訝，不知道發生了什麼事，所以就拿起手機拍攝。他只用一隻手抓住車身，另一隻手就放鬆揮舞。當時列車的速度很快，約時速60哩到70哩，真是太瘋狂了。」

NBC電視台指出，這輛列車行駛的路線是前往聖他特雷莎（Santa Teresa）的藍線。

戈梅茲還說：「我們試著向列車司機揮手，但司機似乎已經注意到車尾有人，因為他正在轉頭往後看。」

VTA發出聲明說：「似乎有人在輕鐵列車上從事非常危險和不負責任的行為，我們正在進行調查。我們呼籲任何看到這類行為的人撥打911報案。在任何VTA交通工具車體外乘車都是違法的，而且可能是致命的。」

灣區 手機 聖荷西

上一則

陶翼青談元宇宙 虛擬世界開講

下一則

虐殺女友、57處鈍器傷 金山男二級謀殺罪成

延伸閱讀

正妹球迷「鏡頭比YA」5秒影片暴紅 網友直呼：勝利女神

正妹球迷「鏡頭比YA」5秒影片暴紅 網友直呼：勝利女神
「初戀」闖Netflix全球排行 佐藤健、滿島光紅到全世界

「初戀」闖Netflix全球排行 佐藤健、滿島光紅到全世界
聖縣警長史密斯遭法院革職

聖縣警長史密斯遭法院革職
大麻黑市猖獗 奴工是人口販賣受害者 NBC：有中國黑幫介入

大麻黑市猖獗 奴工是人口販賣受害者 NBC：有中國黑幫介入
世足賽／3屆歐國盃金靴最後抱冠 這次會落入葡萄牙C羅？

世足賽／3屆歐國盃金靴最後抱冠 這次會落入葡萄牙C羅？

熱門新聞

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

2022-11-30 23:03
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
舊金山科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）

難敵經濟衝擊 DoorDash、Kraken各裁員逾千人

2022-12-01 12:28

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬