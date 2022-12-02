男攀爬行駛中輕鐵列車 VTA調查

一名男子被拍到在聖荷西抓著一輛VTA輕鐵列車車尾乘車，VTA讉責男子的行為不負責任。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA）表示，他們正在調查11月30日輕鐵列車發生的一項危險行徑。這項調查是在一段Instagram影片在網路瘋傳後展開的。

這段影片是在11月30日中午上傳到Instagram。從影片中可以看到，一名男子站在一輛正在高速疾駛的VTA輕鐵列車車尾外，只用手抓住車身。拍下影片的女子戈梅茲（Jessica Gomez）對灣區 NBC電視台表示，事件發生在聖荷西 87號公路上，這名男子好像是在Tamien車站下車。

戈梅茲說：「我轉頭看到時非常驚訝，不知道發生了什麼事，所以就拿起手機 拍攝。他只用一隻手抓住車身，另一隻手就放鬆揮舞。當時列車的速度很快，約時速60哩到70哩，真是太瘋狂了。」

NBC電視台指出，這輛列車行駛的路線是前往聖他特雷莎（Santa Teresa）的藍線。

戈梅茲還說：「我們試著向列車司機揮手，但司機似乎已經注意到車尾有人，因為他正在轉頭往後看。」

VTA發出聲明說：「似乎有人在輕鐵列車上從事非常危險和不負責任的行為，我們正在進行調查。我們呼籲任何看到這類行為的人撥打911報案。在任何VTA交通工具車體外乘車都是違法的，而且可能是致命的。」