陶翼青談元宇宙 虛擬世界開講

金山灣區僑教中心僑宇宙「科技名人堂」舉辦「元宇宙（Metaverse）名人堂講座」，令人耳目一新。（僑教中心提供）

金山灣區 僑教中心聯合金山灣區海外青年文化志工大使協會（FASCA-SFBA）及XRSPACE，在金山灣區僑教中心僑宇宙「科技名人堂」舉辦「元宇宙 （Metaverse）名人堂講座」，邀請矽谷 元宇宙專家，University of East-West Medicine校長陶翼青教授主講「元宇宙」（Metaverse），並邀請XRSPACE公司進行「元宇宙GOXR展間設計教學」，吸引金山灣區僑領、FASCA舊金山分會學員50餘人參與。另外，也有北美其他地區FASCA分會學員跨區參與，體驗別開生面的科技名人堂首場僑宇宙演講。

這場另類的元宇宙演講，在活動總籌畫FASCA諮詢老師李娜亞主持下，由陶翼青校長、也是蒙特瑞灣州大終身教授的陶博士，到金山灣區僑宇宙科技名人堂空間主講。他以虛擬分身走進僑宇宙空間，同時進行數位講座，並且以深入淺出的問答方式，引導聽眾了解元宇宙的現在及未來可能的發展。

陶翼青指出，近期帶領研究團隊進行元宇宙虛擬實境協作，透過擴增實境及虛擬實境，結合區塊鏈、人工智慧、擴增實境及機器視覺等技術。相信未來元宇宙的發展將超出人類的想像，甚至可以運用在數位展覽、數位教室、數位醫療等等多元面向。

活動主辦單位、金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，因應5G及數位發展浪潮，僑教中心服務再升級，透過元宇宙應用，將僑教中心各類服務以虛擬實境方式呈現，同時因應中心所在地矽谷特色，設置「科技名人堂」，而這次就是科技名人堂首場僑宇宙演講，感謝矽谷元宇宙專家陶翼青及台灣傑出畢業僑生企業家周永明所經營的元宇宙公司XRSPACE友情支持，讓與會僑胞及僑青體驗一場別具風格的僑宇宙講座。

莊雅淑表示，這場特別的元宇宙開講也是FASCA舊金山分會的第四季僑社及文化培訓活動，透過跨區跨域活動，希望讓FASCA僑青一起體驗「Metaverse」魅力。

該數位演講會除FASCA僑青學員外，另包含北加州大專校聯會會長林秀春、北加州中文學校聯合會會長王婉君、全美中校聯合會副總會長奚藻勳等50多位僑領參與。大家以虛擬分身在金山灣區元宇宙空間內參與數位演講，並參觀金山灣區僑宇宙空間，覺得新奇又有趣。隨後，並由XRSPACE行銷副理詹淑嫻，講授元宇宙空間教學，讓與會者瞭解元宇宙空間設計技巧。

當天參與元宇宙活動FASCA諮詢導師陳安東、蘇淑蓉、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞等五位諮詢導師們表示，「元宇宙」讓遊戲創意與樂趣融入學習歷程。為鼓勵僑青體驗，接下來FASCA舊金山分會也將結合元宇宙，推出元宇宙展間設計競賽活動，自即日起至預計12月18日止，歡迎各地FASCA學員參賽。