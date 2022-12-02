我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

金山男嬰誤服芬太尼／家長恐慌 不敢帶孩子到公園

記者李怡／舊金山報導
男嬰誤服芬太尼事件，讓舊金山華裔家長警惕帶孩子去公園。（記者李怡╱攝影）
男嬰誤服芬太尼事件，讓舊金山華裔家長警惕帶孩子去公園。（記者李怡╱攝影）

在社交網站上持續發酵的男嬰在公園誤服芬太尼毒品事件，12月1日引起了舊金山市府官員與華裔社區民眾的重視和警惕。

由NBC播出的一名十個月大男嬰日前在海濱區(Marina District)一公園遊樂場內誤服劇毒芬太尼毒品險些喪命，所幸搶救及時獲救。目前舊金山市警方正就事件展開調查。

第六區市議員麥德誠(Matt Dorsey)就事件回應，這不是第一次有兒童意外接觸芬太尼，並表示芬太尼是舊金山自愛滋病之後的最大公共衛生危機。事件可能會再次引起市府對芬太尼氾濫的治理。

在2004至2013年對25宗兒童意外接觸芬太尼事件的全國性研究報告稱，在所有發生的案例中有12宗致命，最小的一歲，獲救的最小年齡兩歲。多數事件發生在兩至四歲男童身上。

市長布里德辦公室發言人回應稱，消防局接報事件，提供治療後將涉事兒童送醫，具體細節還在調查中，但慶幸孩子被救了回來。

舊金山市民對於此事的關注和討論非常熱烈。住在舊金山市中心區拉菲葉公園附近的華裔劉女士表示，自己家中有五歲的男孩和三歲的女孩。因自住屋的活動範圍有限，會經常帶著孩子到公園綠地活動，且把城市公園當成了自家的後院，此消息一出，今天不敢帶孩子到公園了。劉女士說，希望相關部門一定要加強監管，不要影響到民眾的正常生活，讓他們再一次生活在恐慌中。

舊金山市民Jack Friancisco稱，自己在早起上班的路上，多次看到有遊民從公園的公廁走出，懷疑是在裡面注射或是吸食毒品。Jack表示，從不讓自己的小朋友到公共綠地活動，因為孩子小，還處在任何東西都往嘴裡塞的階段，不想讓他們出於危險中。

Jack感嘆，究竟是什麼原因，要讓舊金山市民生活在這樣的環境中。之前提到毒品氾濫大家會想只是在市場南街和田德隆，再不治理，舊金山人均會受到影響。

據透露事件發生的海濱區公園內，每天有工作人員管理和清潔衛生，且經過搜查並未發現有任何吸食或販賣毒品的跡象。在截至發稿前並未收到警局和衛生局對於此事的回應。

舊金山 毒品 華裔

上一則

網約車性侵案 聖荷西將強制報告

下一則

印尼珠心算中心 訪寰宇珠算學會

延伸閱讀

市長布里德任命 穆杜羅魯接舊金山禮賓官

市長布里德任命 穆杜羅魯接舊金山禮賓官
金山童疑在遊樂場誤吸芬太尼 險些致死 警方著手調查

金山童疑在遊樂場誤吸芬太尼 險些致死 警方著手調查
洛縣芬太尼致命案 5年暴增1280%

洛縣芬太尼致命案 5年暴增1280%
救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山
金山跑華街捷運站翻新 耗資1130萬 環保節能人性化

金山跑華街捷運站翻新 耗資1130萬 環保節能人性化

熱門新聞

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

2022-11-30 23:03
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
舊金山科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）

難敵經濟衝擊 DoorDash、Kraken各裁員逾千人

2022-12-01 12:28

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬