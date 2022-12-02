金山男嬰誤服芬太尼／家長恐慌 不敢帶孩子到公園

男嬰誤服芬太尼事件，讓舊金山華裔家長警惕帶孩子去公園。（記者李怡╱攝影）

在社交網站上持續發酵的男嬰在公園誤服芬太尼毒品 事件，12月1日引起了舊金山 市府官員與華裔 社區民眾的重視和警惕。

由NBC播出的一名十個月大男嬰日前在海濱區(Marina District)一公園遊樂場內誤服劇毒芬太尼毒品險些喪命，所幸搶救及時獲救。目前舊金山市警方正就事件展開調查。

第六區市議員麥德誠(Matt Dorsey)就事件回應，這不是第一次有兒童意外接觸芬太尼，並表示芬太尼是舊金山自愛滋病之後的最大公共衛生危機。事件可能會再次引起市府對芬太尼氾濫的治理。

在2004至2013年對25宗兒童意外接觸芬太尼事件的全國性研究報告稱，在所有發生的案例中有12宗致命，最小的一歲，獲救的最小年齡兩歲。多數事件發生在兩至四歲男童身上。

市長布里德辦公室發言人回應稱，消防局接報事件，提供治療後將涉事兒童送醫，具體細節還在調查中，但慶幸孩子被救了回來。

舊金山市民對於此事的關注和討論非常熱烈。住在舊金山市中心區拉菲葉公園附近的華裔劉女士表示，自己家中有五歲的男孩和三歲的女孩。因自住屋的活動範圍有限，會經常帶著孩子到公園綠地活動，且把城市公園當成了自家的後院，此消息一出，今天不敢帶孩子到公園了。劉女士說，希望相關部門一定要加強監管，不要影響到民眾的正常生活，讓他們再一次生活在恐慌中。

舊金山市民Jack Friancisco稱，自己在早起上班的路上，多次看到有遊民從公園的公廁走出，懷疑是在裡面注射或是吸食毒品。Jack表示，從不讓自己的小朋友到公共綠地活動，因為孩子小，還處在任何東西都往嘴裡塞的階段，不想讓他們出於危險中。

Jack感嘆，究竟是什麼原因，要讓舊金山市民生活在這樣的環境中。之前提到毒品氾濫大家會想只是在市場南街和田德隆，再不治理，舊金山人均會受到影響。

據透露事件發生的海濱區公園內，每天有工作人員管理和清潔衛生，且經過搜查並未發現有任何吸食或販賣毒品的跡象。在截至發稿前並未收到警局和衛生局對於此事的回應。