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舊金山男嬰公園誤服芬太尼 一度停止呼吸

編譯組／舊金山1日電
十個月大的男嬰賽納日前在舊金山一處公園遊樂場意外攝入芬太尼，險些喪命。（電視新聞截圖）
十個月大的男嬰賽納日前在舊金山一處公園遊樂場意外攝入芬太尼，險些喪命。（電視新聞截圖）

舊金山一名十個月大的男嬰在Marina區一個公園遊樂場意外吸食到過量芬太尼，男嬰的父親表示，當時情況非常緊急，醫護人員必須使用逆轉藥物Narcan來拯救孩子的生命。

這名誤食芬太尼的男嬰賽納（Senna）是馬特科維奇（Ivan Matkovic）和妻子柯莉娜（Kerina）的雙胞胎兒子之一，他們分享了Sutter醫院的診斷報告給媒體，上面寫著「芬太尼過量意外」、「首次接觸」和「呼吸停止」。報告指出，醫院進行了多項實驗室檢測，包括尿液芬太尼篩檢。

舊金山警局發言人魯耶卡（Robert Rueca）表示，警員11月29日晚上10時16分前往醫院，馬特科維奇夫婦對警員說，賽納下午2時30分左右在保母的陪同下，在公園發生這起醫療事故。

馬特科維奇受訪時說：「老實說，我對芬太尼的問題一無所知，我只是一個孩子發生意外的父親。我想告訴人們，除了野狼、呼吸道融合病毒（RSV）和新冠病毒之外，這是你們應該加入注意事項中的另一件事。」

馬特科維奇表示，他29日在家工作時，帶著他的雙胞胎在公園的保母打電話來，告訴他賽納的呼吸有問題，他馬上出門前往公園。途中，保母又打電話來，說賽納臉色發青了，她要對他進行心肺復甦術並撥打911。

馬特科維奇約10分鐘後抵達Moscone公園遊樂場，看到兒子在草地上一動也不動，但還有脈搏。醫護人員到達後對賽納使用呼吸器，並將他放到救護車後座上。

因為發現沒有任何東西阻礙賽納的呼吸，醫護人員詢問馬特科維奇有關賽納的病史和體重，然後為他注射了Narcan。幾秒鐘後，賽納就開始哭泣和呼吸。

馬特科維奇表示，到了醫院進行檢測後，發現賽納體內含有芬太尼。經過觀察後，馬特科維奇一家人於午夜時分返回家中。

根據保母所說，在發生狀況之前，賽納在草地上爬行，和平常一樣，會把樹葉放進嘴裡含著，但她沒有看到賽納接觸、食用或吸入任何東西，也沒有注意有任何藥物、錫箔紙或針頭。

警方發言人和公園管理局人員表示，他們當晚搜查了公園，並未發現任何毒品或用具。警方表示，最有可能接觸到的是粉末。

馬特科維奇表示，他不認為是保母或公園裡其他人給孩子芬太尼。相反地，他讚揚保母的快速反應，救了孩子一命。馬特科維奇說，賽納30日身體狀況良好。

這個公園遊樂場所在選區的代表市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示，雖然事件仍在調查中，但可以肯定的是，「我們的毒品危機已經失控，它正在影響舊金山各個角落。由於存在芬太尼或吸毒用具的危險，孩子們無法在公園安全地玩耍，這是絕對不能接受的。」

舊金山 檢測 毒品

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