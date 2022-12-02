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與博徹思比較… 謝安宜上任後 被捕嫌犯數增近20%

編譯組／灣區電
分析顯示，謝安宜取代博徹思擔任舊金山地方檢察長之後，警察逮捕嫌犯、並將其送入地方檢察官辦公室進行可能起訴的人數增加。(取自舊金山地檢長辦公室官方臉書)
分析顯示，謝安宜取代博徹思擔任舊金山地方檢察長之後，警察逮捕嫌犯、並將其送入地方檢察官辦公室進行可能起訴的人數增加。(取自舊金山地檢長辦公室官方臉書)

根據一項數據分析，在謝安宜(Brooke Jenkins)取代博徹思(Chesa Boudin)擔任舊金山地方檢察長之後，警察逮捕嫌犯、並將其送入地方檢察官辦公室進行可能起訴的人數，增加了近20%。

「紀事報」將博徹思最後四個月任期與謝安宜接任後的前四個月，進行比較，嘗試了解她上任後、警察逮捕率與起訴率發生的變化情況。儘管總體犯罪率沒有明顯變化，但自謝安宜今年7月接任以來，警方每月向地方檢察官報告的逮補人數、平均增加100人。

除了逮捕人數之外，兩人的起訴案件結果，幾乎沒有重大差異。舊金山監獄人數增加不多，地方檢察官辦公室定罪率也沒有差異。一個較大變化是，謝安宜辦公室移轉至刑事案件比率、低於博徹思在他最後數月任期。

數據顯示，在謝安宜被任命後，舊金山警局逮捕活動有所增加。她上任以來，警方每月平均向地方檢察官辦公室提交的逮捕人數(每月約755人)，比博徹思任期最後幾個月(每月640人)多出約100人。這種逮捕人數增加情況，在過去三年的夏天都未發生，顯示並非季節性模式。

舊金山警局發言人魯埃卡(Robert Rueca)並未將警局逮捕人數增加、直接歸功於謝安宜。他表示，警局已把更多資源集中在市中心，以解決影響社區與商業臨售地區的毒品交易、竊盜與其他犯罪問題。

警局逮捕人數曾於2020年急遽下降，並在整個疫情期間持續保持較低水平。2022年2月，博徹思曾與舊金山警局針對調查警察槍擊案件展開公開爭論，警方向地方檢察官辦公室提交的逮捕人數、至少比2011年以來的任何一個月都少。

謝安宜認為，她上任後，從兩方面影響逮捕率。首先，博徹思競選承諾，他不會起訴塗鴉、性招攬工作與持有吸毒用具等「生活品質」(quality of life)犯罪。謝安宜說，因為她採取不同立場，影響警察逮捕與陳述案件的意願；其次，她認為警察更有動力，希望他們知道所做工作有價值，這座城市希望他們做更多的事。

謝安宜上任後，警察逮捕活動最大增加、來自被列為毒品重罪的案件。自2022年第二季度至第三季度，相關逮捕案件從131件增加至229件、逮捕率上升74%。

警察 博徹思 舊金山

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