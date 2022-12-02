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媒體看期中選舉：金山偏愛溫和派 屋崙靠攏進步派

編譯組／灣區電
有人認為，從11月選舉的結果來看，屋崙和阿拉米達縣現在似乎比舊金山更傾向進步派。（美聯社）
有人認為，從11月選舉的結果來看，屋崙和阿拉米達縣現在似乎比舊金山更傾向進步派。（美聯社）

針對灣區11月期中選舉結果，舊金山紀事報（Chronicle）提出了一個問題：為何舊金山這次選出較多溫和派人士，而屋崙卻向進步派進一步靠攏？

屋崙和阿拉米達縣的進步派候選人在這次選舉中交出亮眼的成績單，贏得多項備受矚目的項目，例如屋崙市長、市議員和地檢長。他們的勝利與舊金山形成鮮明對比。舊金山這次選出了一名溫和派地檢長和兩名溫和派市議員，其中一名市議員更擊敗了現任進步派市議員，這並非易事。

就在六個月前，舊金山選民罷免了進步派的前地檢長博徹思（Chesa Boudin）。博徹思在擔任地檢長前，是一名公辯律師，也是刑事司法改革先鋒。不過，屬於進步派的普萊斯（Pamela Price）當選阿拉米達縣新地檢長，說明改革運動在灣區並未消失。

儘管溫和派在舊金山抬頭，但還無法確定阿拉米達縣的進步立場是否已勝過舊金山。政治人士和專家表示，選舉結果並不是非黑即白，他們不認為選舉結果可以代表不是進步派就是溫和派。有人說，屋崙長期以來一直是進步派的避風港，但市長和地檢長選舉勝負的微小差距，只能反映出誰的競選活動做得比較好。

事實上，整體而言，舊金山的加州提案投票結果比阿拉米達縣更傾向進步派。例如，79.2%的舊金山選民投票贊成提供資金給公立學校藝術和音樂教育的第28號提案，阿拉米達縣只有74.3%的人投票贊成。

從選舉結果來看，阿拉米達縣選民似乎不再支持強硬維護法治的候選人。但政治專家表示，多項選舉的候選人得票數都非常接近，勝出者有進步派，也有溫和派，因此難以斷言阿拉米達縣的政治趨勢。

曾協助前阿拉米達縣地檢長歐馬利（Nancy O’Malley）競選的政治策略家克里夫德（Tommy Clifford）說：「屋崙向來是一個支持進步派人士的地方，但或許有少數溫和派人士。至於屋崙和阿拉米達縣的進步浪潮是否已經到來，我無法確定。」

屋崙一個以高投票率著稱的選區，這次選出進步派市議員拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran），擊敗市長薛麗比（Libby Schaaf）背書的溫和派候選人。然而，這個選區同時也選出溫和派的雷斯尼克（Nick Resnick）為學區委員。

參與新科屋崙市長盛桃（Sheng Thao）和舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）競選活動的政治策略家芬尼柏格（Noah Finneburgh）表示，雖然一些選民會根據候選人的政治立場來投票，但大部分選民往往都根據誰更能引起他們的共鳴來選擇候選人。

舊金山 屋崙 投票

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