虐殺女友、57處鈍器傷 金山男二級謀殺罪成

西比利奧(如圖，Jules Sibilio)8年前殘忍虐殺女友。地檢長謝安宜1日表示，經過陪審團審判，西比利奧的二級謀殺罪名成立。（警方供圖）

舊金山 42歲的女子艾奇遜（Mary Atchison），8年前被男友西比利奧（Jules Sibilio）殘忍虐殺，身上有57處鈍器傷。地檢長謝安宜12月1日表示，經過陪審團審判，西比利奧的二級謀殺罪名成立，法官量刑日期還未確定。

謝安宜形容，西比利奧針對長期伴侶艾奇遜有多年的語言、情感和身體虐待，後來在位於伯納爾高地（Bernal Heights）的家中殺害了她。2014年8月26日上午，當醫護人員到達時，發現艾奇遜已經死亡，年僅42歲，身上有57處明顯的鈍器傷。

謝安宜表示，雖然這一判決為她的家人伸張了正義，並發出了一個強烈的資訊，即施暴者將被追究責任，為暴行承擔後果，但還有更多的人在關上的家門中被折磨。「作為一個社區，我們需要在更多悲劇發生之前，竭盡所能提供幫助和出路。」

地檢長辦公室介紹所，在助理戴蒙德（Jessica Diamond）和托尼·余（Tony Yu）以及實習生阿塔爾（Hannah Attar）的協助下，助理地檢官塞弗斯（Justine Cephus）成功起訴了西比利奧的案件。 檢察官 根據舊金山警察 局兇殺案調查員所做的仔細調查工作，對西比利奧提出了強有力的起訴。

塞弗斯說，艾奇遜在被謀殺之前遭受了多年的虐待。雖然這個判決不能挽回她的生命，但能讓被告承擔責任。「經過漫長的八年，我希望這個判決能給艾奇遜女士的家人帶來一些安慰。真誠地感謝陪審團在此案中的辛勤工作，我也感謝艾奇遜女士的家人和朋友的堅定支持。」

西比利奧自2014年8月26日被捕以來一直被關押。法官量刑日期還未確定。