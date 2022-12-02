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世界愛滋病日 布里德：加強教育 提高對病毒認識

記者李怡／舊金山報導
世界紀念愛滋病日紀念活動在國家愛滋病紀念林舉行。（記者李怡╱攝影）
世界紀念愛滋病日紀念活動在國家愛滋病紀念林舉行。（記者李怡╱攝影）

12月1日是世界愛滋病日，舊金山市長布里德與民選官員和社區領袖一起、在國家愛滋病紀念林舉行了紀念活動。

布里德表示，愛滋病是全世界，也是舊金山面臨的世界公共衛生危機。今天在此紀念就是為了警醒世人和政府，要加強和重視對於愛滋病的治理和防範。把因此失去生命的悲痛化為改變的力量，重視這一病症的產生和傳播。

每年的世界愛滋病日會有一個特定的主題，今年是「平等」。聯合國愛滋病規畫署呼籲，解決阻礙愛滋病治療進程的不平等問題。同時也提醒全球民眾注意防範越來越多嚴峻的公共衛生挑戰。

世界愛滋病日成立於1988年，是有史以來第一個全球衛生國際日。每年聯合國機構、政府和民間社會都會聯合起來圍繞與愛滋病相關的特定主題，開展紀念活動。

舊金山市府，希望開展的紀念活動可以提高民眾的認識。參與活動的許多人佩戴紅絲帶，是對愛滋病毒感染者的支持和聲援。

布里德表示，此紀念活動是為了提醒民眾和政府，愛滋病毒並沒有消失，仍迫切需要增加愛滋病應對資金，以提高人們對愛滋病毒認識。和加強教育減少對病毒攜帶者的歧視，並提高愛滋病毒感染者的生活質量。

舊金山 聯合國 歧視

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