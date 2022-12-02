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世界愛滋病日 聖縣致力零病例 「愛將是最後贏家」

記者王子涵／舊金山報導
自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診斷為愛滋病患者。(聖縣衛生局提供)
自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診斷為愛滋病患者。(聖縣衛生局提供)

聖他克拉拉縣衛生局與聖荷西市府12月1日舉辦第34個世界愛滋病日活動。今年的活動聚焦於健康不平等問題，受新冠及猴痘疫情的影響，愛滋病病毒攜帶者及患者所面臨的健康不平等問題正被逐步放大。

由於灣區突降大雨，原定於中午的升旗儀式被迫取消。

自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診斷為愛滋病患者。

聖縣議長沃瑟曼（Mike Wasserman）說：「在新冠病毒的兩年中，抗擊愛滋病的進展被延緩，這使得數百萬患者的生命受到威脅。今天作為全球抗擊愛滋病的行動日，我們倡議每一位患者都能夠公平地得到檢測、治療及預防的機會，減少屈辱感和歧視。」

縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）說：「幾十年前，愛滋病患者被籠罩在恐懼、無知、恥辱和歧視的陰霾中。而如今，我們有了更多醫療和預防的選擇，我們要感謝熱心的社區合作夥伴，我們必須繼續努力的工作，以克服仍然存在的不公平現象。隨著醫學、公眾接受度的提高，我們可以實現消除愛滋病的目標。」

縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，今天要呼籲全加州、全美、全世界的領袖，確保每位患者無論經濟狀況如何，都能夠獲得所需的健康服務。

聖縣議員李洲曉（Otto Lee）說：「當思考今年的主題：全球團結共同責任，我想感謝所有聖縣衛生局的工作者和倡議者，他們在實現零病例目標中發揮了領袖的作用。我們展望未來，我們必須繼續努力，阻止新的病例產生，阻止污名和歧視。愛將是最後的贏家。」

今年，猴痘疫情的爆發凸顯了愛滋病患者社區所面臨的健康不平等現象。超過29%的聖縣猴痘患者被證實同時攜帶愛滋病毒。少數族裔社區也受到不平等的影響，據該縣2021年愛滋病病例統計中，56%為西裔患者。衛生局聯合社區組織為部分患者發放處方藥，防止愛滋病毒感染，並且與LGBTQ+等社區組織合作，減少患者的恥辱感，並用多語言分享預防、測試、治療和接種等信息。

自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診...
自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診斷為愛滋病患者。(聖縣衛生局提供)

猴痘 歧視 疫情

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