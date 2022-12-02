世界愛滋病日 聖縣致力零病例 「愛將是最後贏家」

自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診斷為愛滋病患者。(聖縣衛生局提供)

聖他克拉拉縣衛生局與聖荷西市府12月1日舉辦第34個世界愛滋病日活動。今年的活動聚焦於健康不平等問題，受新冠及猴痘疫情 的影響，愛滋病病毒攜帶者及患者所面臨的健康不平等問題正被逐步放大。

由於灣區突降大雨，原定於中午的升旗儀式被迫取消。

自聖縣開始與愛滋病鬥爭以來，近7000人被確診攜帶愛滋病病毒，其中4991人被診斷為愛滋病患者。

聖縣議長沃瑟曼（Mike Wasserman）說：「在新冠病毒的兩年中，抗擊愛滋病的進展被延緩，這使得數百萬患者的生命受到威脅。今天作為全球抗擊愛滋病的行動日，我們倡議每一位患者都能夠公平地得到檢測、治療及預防的機會，減少屈辱感和歧視 。」

縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）說：「幾十年前，愛滋病患者被籠罩在恐懼、無知、恥辱和歧視的陰霾中。而如今，我們有了更多醫療和預防的選擇，我們要感謝熱心的社區合作夥伴，我們必須繼續努力的工作，以克服仍然存在的不公平現象。隨著醫學、公眾接受度的提高，我們可以實現消除愛滋病的目標。」

縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，今天要呼籲全加州、全美、全世界的領袖，確保每位患者無論經濟狀況如何，都能夠獲得所需的健康服務。

聖縣議員李洲曉（Otto Lee）說：「當思考今年的主題：全球團結共同責任，我想感謝所有聖縣衛生局的工作者和倡議者，他們在實現零病例目標中發揮了領袖的作用。我們展望未來，我們必須繼續努力，阻止新的病例產生，阻止污名和歧視。愛將是最後的贏家。」