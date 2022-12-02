主計長余淑婷：加州應對通膨 已發50億退稅

州主計長余淑婷（Betty Yee）說，為應對通貨膨脹，加州目前已發放50億的中產階級退稅。（記者劉先進／翻攝）

州主計長余淑婷（Betty Yee）日昨舉行小企業網絡研討會。她說，為應對通貨膨脹，加州 目前已發放50億的中產階級退稅 。希望能竭盡所能，為加州人減輕一點經濟負擔。

余淑婷說，在她心中，小企業有個頗為特殊的位置。她的家庭就從事小企業。父母在舊金山運營洗衣和乾洗業務。小企業發揮巨大作用，確保加州經濟實力，在地方也至關重要。「加州的經濟健康，真的取決於每一個加州人的經濟健康，所有的小企業主和經營者的經濟健康。感謝你們沒有放棄加州。感謝你們對我們當地社區作出的所有貢獻，並真正承擔風險，希望小企業成為家庭可以實現夢想的地方。我知道，小企業不僅為社區提供服務，而且為許多依賴你們的服務和商品的大型企業提供服務。」

余淑婷表示，主計長辦公室作為襯托，在向加州人民提供紓困金 付款方面發揮了作用，特別是在如今的疫情時期。目前，該辦公室發送了兩輪紓困金。第一輪約450萬筆，總計29億。第二輪約840萬筆，總計約60億。接近1300萬加州人，拿到近90億元的紓困金。

余淑婷說，像其他州政府實體一樣，州主計長辦公室是小企業和傷殘退伍軍人企業的宣導者，他們致力於解決問題，確保及時付款，並傳播關於待定招標的資訊。在過去的五年裡，該辦公室的合同和採購團隊完成的項目，已經超過了總務部規定的25%的小型企業參與目標和3%的殘疾退伍軍人企業參與目標。

余淑婷還特別強調了加州的無人認領財產。州政府透過加州的「無人認領財產法」取得無人認領的財產，這項法律要求「持有者」如公司、商業社團、金融機構以及保險公司，必須每年向主計長辦公室通報並且送交已三年無法與之連絡的客戶財產。（註：通常是所有人忘了帳戶的存在，或因搬家未留下新地址，亦或是轉寄服務過期。有些案例是所有人死亡而繼承人不知道有該項財產。）

余淑婷說，常見的無人認領財產類型是銀行帳戶、股票、債券、未兌現的支票、可能是現金的存款支票、保險、福利、工資等。「作為一個企業，可能持有與你失去聯繫一段時間的客戶的無主財產。但也可能有州主計長辦公室為你持有的無主財產，可以訪問claimit.ca.gov快速查看是否有無人認領的財產。」