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校長論文爭議 史丹福將調查

編譯組／灣區30日電
史丹福大學宣布，將對校長泰西爾拉文參與的四篇研究論文進行審查。（取自臉書）
史丹福大學宣布，將對校長泰西爾拉文參與的四篇研究論文進行審查。（取自臉書）

在網路出現質疑史丹福大學校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）與他人合著的論文多張圖片的真實性後，史丹福大學29日晚上宣布，將對泰西爾拉文是否涉及科學不當行為（scientific misconduct）進行調查。

這些對泰西爾拉文論文的指控，最先出現在識別論文疑點的網站PubPeer上，近日由史丹福日報（Stanford Daily）首先報導。雖然這些指控與報導並未暗示研究結果是偽造的或是研究對象有受到傷害，但科學是建立在過去的研究之上，如果論文蓄意提供誤導圖片，研究就是浪費時間和金錢。如果史丹福大學校長參與的論文有這類問題，他的誠信就會受到質疑。

美國知名圖片分析和科學研究誠信問題專家畢克（Elisabeth Bik）說：「不是說我們發現的所有問題都指向不當行為，但確實存在一些問題，這是事實。而且，作為一個全美一流研究機構的領導人，他不應該對這些問題視而不見。」

畢克是一名微生物學家，曾任職於史丹福大學醫學院。自2014年以來，她已分析超過10萬篇研究論文，讓約900篇被期刊撤銷，900篇被更正。

泰西爾拉文是研究大腦發育和修復的世界權威，研究重點是阿茲海默症和帕金森病等退化性腦部疾病的病因和治療及脊髓損傷治療。他還研究神經發育缺陷如何導致疾病、殘障和死亡。他被指控有問題的論文大多是關於大腦神經連接發育的研究。

泰西爾拉文29日晚上表示，歡迎對其論文進行審查。他說：「科學誠信對史丹福大學和我個人來說，都是最重要的。我支持審查，並將全力配合，感謝董事會的監督。」

史丹福大學發言人莫斯托菲（Dee Mostofi）29日晚上也重新發出聲明表示，史丹福大學董事會將監督泰西爾拉文論文的審查過程，將以「正常的嚴謹方式來審核和調查針對研究提出的不當行為指控」。

目前不清楚泰西爾拉文在四項研究中擔任的角色。實驗室和論文準備工作通常是由較資淺的科學家負責，但對於用來發表的論文，指導和監督資淺科學家的資深論文合著者則擁有最終權威。

曾與畢克合作分析2萬零621篇論文的華盛頓大學微生物學家法瑞克‧方（Ferric Fang，音譯）說：「雖然一篇論文的所有作者都對內容負有一定的責任，但數據的完整性主要決定於負責生成數據的人。目前不清楚泰西爾拉文博士是否是這個人，但很可能不是。」

史丹福大學 醫學 阿茲海默症

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