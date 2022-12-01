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勞工保護權益 專家籲加入工會

記者陳爍嘉／聖荷西報導
「美國勞工：工會的過去，現在和未來」Zoom座談會。（記者陳爍嘉／翻攝）
「美國勞工：工會的過去，現在和未來」Zoom座談會。（記者陳爍嘉／翻攝）

在商業教育討論中，工會主要被視為管理層必須克服的障礙，以實現有價值的企業目標。但事實真的是這樣的嗎？

史丹福大學商學院於日前舉辦了名為「美國勞工：工會的過去、現在和未來」（Labor in America: Past, Present, and Future of Unions）的座談會，對美國勞工問題在企業、政府、社會個人和媒體之間的衝突做出了深入探討。

11月29日的這場座談會由加州州長紐森（Gavin Newsom）前首席經濟和商業顧問門東卡（Lenny Mendonca）主持，參與討論的其他專家有美國最大的醫院工會之一，西醫療人員國際聯合工會（SEIU-UHW）的主席列根（Dave Regan），國際碼頭和倉庫聯盟退休組織主任奧爾尼（Peter Olney），國家勞資關係委員會加州屋崙辦事處的區域總監馬奧尼（Valerie Hardy-Mahoney）。

馬奧尼說，當雇員們開始互相討論時，雇主沒有權利去阻止他們談論自己的工資。當雇員發現一個剛入職的同事工資比自己高時，他們可能會感到憤怒，認為自己沒有得到應有的待遇。在這種情況下，他們便需要第三方的介入，幫助他發出自己不滿的聲音。工會能夠幫助雇員和雇主進行交流，改善工作環境等，這是一種人權的體現。

醫院工會主席列根認為，加州在很多方面上是美國最有趣的地方，人們可以在這裡對保護某個行業，社會文化發展等話題進行爭論。列根表示，在加州，勞工運動雖然規模還很大，在美國沒有比加州更繁榮的工會組織，但它們實際上正在萎縮。他推測這種情況的發生可能與政治有關。

國際碼頭和倉庫聯盟退休組織主任奧爾尼，在會上介紹了亞馬遜倉庫和星巴克的勞工情況，認為這兩家企業所取得的進展離不開勞工組織從中盤旋。他引用拜登總統的話，建議「勞工要加入工會」。

馬奧尼認為工會的未來對她來說是光明的。她認為，政府承諾了工作場合的民主，允許了發言人和傾聽者進行受保護的協同活動。不管勞工是在矽谷的高收入行業工作，還是在咖啡店製作拿鐵，企業雇主攢有的信息會越來越多地被雇員掌握，於是勞工在工作中有能力尋求更廣泛的民主。但馬奧尼認為目前勞工情況的外展調查還不夠，特別是在針對移民勞工，缺乏代表的社群，被模式化的社群的研究還存在空白。

列根表示， 如果你關心勞工和民主，你需要感謝兩件事：南北戰爭和工會。

勞工 加州 社群

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