勞工保護權益 專家籲加入工會

「美國勞工:工會的過去,現在和未來」Zoom座談會。(記者陳爍嘉/翻攝)

在商業教育討論中,工會主要被視為管理層必須克服的障礙,以實現有價值的企業目標。但事實真的是這樣的嗎?

史丹福大學商學院於日前舉辦了名為「美國勞工 :工會的過去、現在和未來」(Labor in America: Past, Present, and Future of Unions)的座談會,對美國勞工問題在企業、政府、社會個人和媒體之間的衝突做出了深入探討。

11月29日的這場座談會由加州 州長紐森(Gavin Newsom)前首席經濟和商業顧問門東卡(Lenny Mendonca)主持,參與討論的其他專家有美國最大的醫院工會之一,西醫療人員國際聯合工會(SEIU-UHW)的主席列根(Dave Regan),國際碼頭和倉庫聯盟退休組織主任奧爾尼(Peter Olney),國家勞資關係委員會加州屋崙辦事處的區域總監馬奧尼(Valerie Hardy-Mahoney)。

馬奧尼說,當雇員們開始互相討論時,雇主沒有權利去阻止他們談論自己的工資。當雇員發現一個剛入職的同事工資比自己高時,他們可能會感到憤怒,認為自己沒有得到應有的待遇。在這種情況下,他們便需要第三方的介入,幫助他發出自己不滿的聲音。工會能夠幫助雇員和雇主進行交流,改善工作環境等,這是一種人權的體現。

醫院工會主席列根認為,加州在很多方面上是美國最有趣的地方,人們可以在這裡對保護某個行業,社會文化發展等話題進行爭論。列根表示,在加州,勞工運動雖然規模還很大,在美國沒有比加州更繁榮的工會組織,但它們實際上正在萎縮。他推測這種情況的發生可能與政治有關。

國際碼頭和倉庫聯盟退休組織主任奧爾尼,在會上介紹了亞馬遜倉庫和星巴克的勞工情況,認為這兩家企業所取得的進展離不開勞工組織從中盤旋。他引用拜登總統的話,建議「勞工要加入工會」。

馬奧尼認為工會的未來對她來說是光明的。她認為,政府承諾了工作場合的民主,允許了發言人和傾聽者進行受保護的協同活動。不管勞工是在矽谷的高收入行業工作,還是在咖啡店製作拿鐵,企業雇主攢有的信息會越來越多地被雇員掌握,於是勞工在工作中有能力尋求更廣泛的民主。但馬奧尼認為目前勞工情況的外展調查還不夠,特別是在針對移民勞工,缺乏代表的社群 ,被模式化的社群的研究還存在空白。

列根表示, 如果你關心勞工和民主,你需要感謝兩件事:南北戰爭和工會。