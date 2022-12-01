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新晉第4區市議員殷嘉立訪華埠 深入了解華裔需求

記者李怡／舊金山報導
殷嘉立(左四)一行到訪中華總會館。（記者李怡╱攝影）
殷嘉立(左四)一行到訪中華總會館。（記者李怡╱攝影）

在期中選舉中獲勝的舊金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）11月30日訪舊金山華埠，以深入了解華裔社區歷史和華裔對美國社會的貢獻。本次訪問由舊金山歷史學家李萱頤(David Lei)帶領，從花園角廣場貫穿華埠到中華總會館結束。林文傑（Kit Lam)、梁紹昌（Jason Leung）、何云麗（Lily Ho）等人陪同。

李萱頤帶領殷嘉立一行，從花園角廣場開始講述華裔的移民進程，講到華埠內的建築、學校、公所以及堂館是如何落成。他們到訪致公總堂講述辛亥革命的歷史，直到本次訪問的終點中華總會館，了解總會館維護華裔移民的典故和改變美國法律的事蹟。

在講解過程中，殷嘉立多次聯想到丈夫及家人的華裔背景身世，表示要服務好華裔社區。

殷嘉立表示，本次深度探訪華埠，了解了豐富的舊金山以及華埠的歷史，會把當天的收獲用於之後每月一次的演講中。更會深入去了解日落區以及舊金山民眾的真正渴求和需要，為社區做好教育和公共安全等服務。

本次訪華埠之行，由華埠倡議主席何云麗發起。她表示，很多官員到訪華埠只是走馬觀花拍照打卡，並未深入的了解社區。這次邀請新的市議員殷嘉立到訪，只是一個開始。希望後續邀請更多的官員深度走進華埠，了解華裔美國人為社區所做的貢獻，以便民選官員們更好的服務於華裔社區。

殷嘉立(左二)一行在華埠企李街。（記者李怡╱攝影）
殷嘉立(左二)一行在華埠企李街。（記者李怡╱攝影）

李萱頤表示，不只是民選官員要了解華裔美國人的歷史，華裔社區內更應該正視這段移民史。很多人不願意面對華裔曾作為廉價勞工的事實，但是華裔社區影響了美國的法律，甚至在歷史上多次籌款聘請律師，為華裔爭取了許多的權益。華人族裔和社區是歷史的創作者，這些事蹟是值得讚揚和發揚光大的。

殷嘉立現階段正在招聘辦公室職員。他承諾會聘用說普通話和廣東話的員工。他透露，聘用的首位員工是曾在罷免運動中一起工作的華裔移民林文傑（Kit Lam)，以及會講普通話的梁紹昌（Jason Leung）。目前還有另外四個職位空缺正在招聘。

殷嘉立(右二)一行了解花園角廣場的歷史。（記者李怡/攝影）
殷嘉立(右二)一行了解花園角廣場的歷史。（記者李怡/攝影）

華裔 華埠 舊金山

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