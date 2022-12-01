市長布里德任命 穆杜羅魯接舊金山禮賓官

新任舊金山禮賓官穆杜羅魯。（受訪者供圖）

舊金山 市長布里德11月30日宣布任命穆杜羅魯（Maryam Muduroglu）為市禮賓官。這項職務將專注於促進舊金山與世界各地政府關係友好往來和跨文化交流等。

舊金山市禮賓部位於市政廳內，是市長與外國政府代表之間的主要聯絡部門，其中包括與舊金山友好往來的70個國家和舊金山的19個姐妹城市。禮賓司還舉辦具有重要性的民眾特別活動，以更好的在全球範圍內宣傳舊金山的文化多樣性。

新任禮賓官穆杜羅魯精通四種語言，包括英語、法語、波斯語和西班牙語。她從事社區服務工作長達20年。在此期間，還從事資訊醫療保健事業近十年，服務於社區兒童和青年的長期教育、健康和藝術工作，並領導了加州大學 衛生系統、史丹福醫院衛生系統等項目。

布里德表示，舊金山與地區和國際上都有者深厚的經濟、文化和學術聯繫，合適的禮賓官能繼續加強國際關係。穆杜羅魯勤奮、充滿活力且有豐富的城市服務經驗，且非常了解舊金山外交官這一角色的重要性。很少有人像她一樣了解，如何培養和建立持久的跨文化關係。

穆杜羅魯表示，被市長布里德任命為禮賓官是一生的榮幸。她說，自己生長在舊金山，活躍於各個社區，社區是她的支柱，能夠回餽社區也很重要。很榮幸在未來她可以向世界各地展現舊金山的文化多樣性。

作為禮賓官，穆杜羅魯將接待來自世界各地的領導人、商業代表團、藝術家和學者訪問舊金山與市政廳。此外，她還將致力於推進舊金山的外交政策。

青年服務中心（Larkin Street Youth Services）執行董事亞當斯 （Sherilyn Adams）表示，穆杜羅魯的優雅、魅力、善良和為改善社會所付出的無限努力，一直激勵著她和無數人。她的職業生涯始終與社區服務有關，且體現了舊金山獨立、多元的文化精神。

前任舊金山禮賓官舒茲(Charlotte Mailliard Shultz)在職55年，歷經10任市長，被稱為舊金山市任職最久的禮賓官，任職期間展現了舊金山最好的風采。她於去年12月因癌症去世，享年88歲。