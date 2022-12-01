77.9萬贈款改善治安 屋崙市議會通過

屋崙市長薛麗比(前中)與該市商會、商業組織代表一同宣布了兩項改善公共治安的贈款措施。（市長辦公室提供）

屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）日前與商會、商業組織代表一同宣布了兩項改善公共治安的贈款措施，以在假日季加強商業購物區的安全，並提升在市中心工作的工人和遊客的安全。這兩項措施在市議會上經動議後，以五票贊成通過。

薛麗比和市行政官雷斯金（Ed Reiskin）在11月29日的特別市議會會議中，向市議會提交公共治安新措施的相關報告。在報告中，薛麗比提出撥款77萬9000元，用於加強商業區的安全大使和人員、提升市中心工作的工人和遊客的安全。其中7萬5000元將投入城市基本基金和經濟發展組織，以修復被損毀的商戶的窗戶。

這筆77萬9000元資金將用於兩項新措施，分別為「屋崙購物安全贈款計畫」和「歡迎回到市中心贈款倡議」。兩項贈款計畫獲市警局支持，資金幾乎全部來自屋崙警局的預算 盈餘和節省的工資。警局還建議市議會，優先考慮在槍支暴力高發地區，部署另一項為期一年的自動車牌閱讀器系統試點計畫。

根據市長辦公室的報告，「屋崙購物安全贈款計畫」將為期約一個月，到假日季結束，花費共31萬5000元。其中有15萬元贈款流向以傑克倫敦促進區（Jack London Improvement District）為首的的10個社區組織。包括屋崙華促會（OCIC）、韓國城／Northgate商業區、傑克倫敦商業區、Rockridge區協會等均獲2萬元贈款；美麗湖商業區、Piedmont商會等均獲1萬元贈款。另外，東屋崙果谷區Unity Counci獲2萬元贈款、屋崙越南 商會和非裔文化區（The Black Culture Zone）各獲得1萬元贈款。

同時，「屋崙購物安全贈款計畫」還向商業區聯盟／傑克倫敦促進區額外提供5萬元贈款，以建立一個小型贈款計畫，向通過申請的商戶資助額外的安保設備，例如照明和攝像頭。最後，在計畫中的7萬5000元，將添加到該市的外牆和租戶改善資金中，專門用於緊急維修破損的窗戶。在所有資金都用完之前，企業可直接向市府申請。

「歡迎回到市中心贈款倡議」則向屋崙市中心協會（Downtown Oakland Association）提供 46萬4000元的贈款，以在接下來的三個月內加強市中心上班族和遊客的安全保障。

在46萬4000元的資金中，12萬元用於社區大使部署（包括夜間大使）、14萬4000元用於交通管理和周末街道關閉，以及20萬元用於增設安保設備，包括攝像頭。

在市議會結束前，屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）提出動議，市議員成員里德（Treva Reid）附議通過，經過修正的決議。該動議以五票贊成、一票反對和兩票缺席通過。