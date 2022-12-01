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阿縣聖洛倫索Via Mercado路 更名「陳煥瑛路」

記者張曼琳／東灣聖洛倫索報導
在陳煥瑛逝世後接任其職位的布朗（左二）以及即將在1月宣誓就職的第三區縣議員譚蓮娜（右三）等一眾社區人士，在11月30日中午出席陳煥瑛路的路牌揭幕儀式。（記者張曼琳╱攝影）
在陳煥瑛逝世後接任其職位的布朗（左二）以及即將在1月宣誓就職的第三區縣議員譚蓮娜（右三）等一眾社區人士，在11月30日中午出席陳煥瑛路的路牌揭幕儀式。（記者張曼琳╱攝影）

繼11月16日阿拉米達市將原憲法路（Constitution Way）更名為「陳煥瑛路（Wilma Chan way）」後，阿縣未建制區聖洛倫索（San Lorenzo）也將原Via Mercado路更名為「陳煥瑛路（Via Wilma Chan）」，以紀念和尊重去年11月3日遭遇車禍，不幸離世的阿縣第三區縣議員陳煥瑛的精神遺產，和其數十年來對社區的貢獻。

曾任陳煥瑛幕僚長、在陳煥瑛逝世後接任其職位的布朗（Dave Brown），以及即將在1月宣誓就職的第三區縣議員譚蓮娜（Lena Tam）等一眾社區人士，在11月30日中午出席陳煥瑛路的路牌揭幕儀式。更名後的陳煥瑛路與該地區的主幹道Hesperian大道交匯，靠近中心商業區。

布朗在揭幕儀式中致詞表示，將聖洛倫索的「ViaMercado」街命名為「ViaW...
布朗在揭幕儀式中致詞表示，將聖洛倫索的「ViaMercado」街命名為「ViaWilma Chan」街是非常合適的。（記者張曼琳╱攝影）

陳煥瑛生前在聖洛倫索倡導了多個項目以振興社區，其中包括翻新聖洛倫索劇院、批准綠色公寓和低收入長者公寓建設、擴建聖洛倫索圖書館和Hesperian大道的道路修復和美化工程等。

應聖洛倫索社區成員的請求，為紀念陳煥瑛為該社區服務長達幾十年。阿縣縣議會在今年10月13日批准將Via Mercado路更名為陳煥瑛路。該提案曾於2022年初，提交給交通規畫委員會、伊甸園區市政諮詢委員會（Eden Area MAC）和聖洛倫索房屋協會。在委員會批准後，阿縣公共工程局牽頭設計和安裝了新路標。

布朗在揭幕儀式中致詞表示，將聖洛倫索的「Via Mercado」街命名為「ViaWilma Chan」非常合適。「Via」在西班牙語是街道、大街、道路的意思。布朗也在場在此重提陳煥瑛的成就，她在1994年當選阿拉米達縣議員，2000年到2006年任州眾議員，是州議會首位亞裔多數黨領袖，並在2010年再次當選阿縣議員。

布朗表示，陳煥瑛行事獨特並獨具影響力，她是無畏的「社會正義的戰士」和保護弱勢群體的冠軍，多年致力通過立法改變現狀，保護社區兒童、長者和移民。

布朗說：「陳煥瑛每天都在改變她所代表的人們的生活，無論她是在沙加緬度、阿拉米達縣還是在聖洛倫索。她相信民選官員的目的是發揮作用，不僅僅是宣傳，而是做一些具體的事情來幫助我們的社區。」他感謝市政員工為路牌揭幕而付出的努力，認為本次的道路更名後的意義重大。

伊甸園區市政諮詢委員會的克勞瑟（Donald L. Clowser）表示，他在此居住已有50多年，見證了聖洛倫索的演變。他讚賞了陳煥瑛生前支持的綠色項目、重建圖書館的工作，並為此感到自豪。

克勞瑟還表示，他至今仍記得陳煥瑛曾走上縣議會的演講台，向該區選民承諾道：「這是我的區，我希望你們能觀察到在這裡發生的變化。」

身穿寫有「陳煥瑛隊（Team Wilma)」T恤的Randy也在場回憶陳煥瑛，並表示，本次道路更名讓這個地方變得更美好了。他說：「我很感激現在有了一個標誌，」認為通過該路標，讓居民銘記陳煥瑛為社區付出的心血和汗水。

更名後的陳煥瑛路與該地區的主幹道Hesperian大道交匯。（記者張曼琳╱攝影）
更名後的陳煥瑛路與該地區的主幹道Hesperian大道交匯。（記者張曼琳╱攝影）

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