屋崙專項打擊犯罪計畫延至年底 並將聚焦假日安全

屋崙警局今年繳獲的槍枝。（警局供圖）

屋崙 警察局長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）本周表示，將把該局目前的專項打擊犯罪計畫實施時間，延長到今年底，同時還將擴大計畫內容，重點放在假日安全戰略上。這些計畫旨在增加警員出現頻率，繼續專注於解決屋崙的凶殺案和槍擊 案。

阿姆斯壯說，節日期間，人們來購物、就餐和享受城市生活時，會看到更多的警員出現；「此外，我們將繼續專注於解決屋崙的凶殺和槍擊問題。」

今年1月到9月下旬期間，屋崙凶殺案件飆升，特別是從8月26日至9月25日，17人因槍枝暴力致死；七天時間內，有八人被槍殺，當時警局決定，在9月27日起啟動打擊槍枝暴力30天計畫。阿姆斯壯當時挑戰警員指揮官，為了解決槍枝暴力集思廣益尋找不同的方法，目的是立即對公共安全產生影響，讓居民、遊客和企業更安全。警局同時實施了一個全員參與的戰略，利用部門內每一個可用資源，加強地方、聯邦和州的合作夥伴關係，重點回收繳獲槍枝，遏阻暴力犯罪 。

該計畫執行一個月時間內，屋崙九人遭槍殺，死亡人數相對下降。於是，警方決定延長計畫30天。警方提供給本報的聲明說，自9月27日開始實施打擊犯罪計畫以來，屋崙凶殺案和槍擊案持續下降。在犯罪計畫生效前的60天內，屋崙發生29起殺人案。計畫推出後60天內，凶殺案減少了近50%。在2022年，凶殺案總數下降了13%，而槍擊案也比去年下降了25%。

由於屋崙停火（CeaseFire）部門、暴力犯罪行動中心（Violent Crime Operations Center）和巡邏部門的警官的盡職工作，在實施犯罪計畫中，警局已經繳獲100多件槍枝，逮捕了130多名可能的暴力嫌疑人。截至目前，警方已經查獲了1318件槍枝，這比去年全年收回的槍械多了119件。