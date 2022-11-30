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推特停審新冠假消息 專家憂心：影響防疫

編譯組／舊金山29日電
推特日前更新規定，不再執行對抗新冠錯誤訊息的政策。（美聯社）
推特日前更新規定，不再執行對抗新冠錯誤訊息的政策。（美聯社）

眼尖的網友發現，推特的網路規定出現更新：「自2022年11月23日起，推特不再執行對抗新冠錯誤訊息的政策。」公共衛生專家和社群媒體研究人員擔心，此舉將讓更多假消息在網路上流傳，如果因此降低了人們接種新冠疫苗的意願，並影響到其他防疫工作，將造成嚴重的後果。

曾在推特上傳播錯誤新冠訊息的馬斯克前一陣子已暗示，他計畫撤銷推特打擊錯誤訊息的規定。

錯誤新冠訊息主要散播者哥德（Simone Gold）推文說：「這項新政策，是用來讓世界各地質疑關於病毒和治療方式訊息的人閉嘴，這是言論自由和醫療自由的勝利！」

但是，傳染病學家費格丁（Eric Feigl-Ding）推文表示，這是一個壞消息，但他呼籲人們不要離開推特，反而要繼續在推特上對抗關於新冠的不實訊息；他說：「留下來，不要把廣場讓給他們！」

社群媒體研究員，同時也是葉史瓦大學（Yeshiva University）科學與醫療學院院長魯索（Paul Russo）表示，儘管推特為阻止假消息所做的努力並不完美，但改變這項政策等於是放棄他們對用戶應盡的責任。他說：「這項改變是絕對不能接受的，因為推特必須負起百分之百保護用戶免受有害內容傷害的責任。」

魯索表示，在馬斯克（Elon Musk）的領導下，推特最近做出的幾項舉措，讓他們的用戶和廣告商不斷流失。

為了禁止可能對世界造成傷害的錯誤新冠訊息，推特2021年1月頒布新冠訊息政策，根據推特公布的最新數據，已有超過1萬1000個帳戶因為違反規定被停權，近10萬條推文被刪除。儘管推特努力執行這一規定，但現在在推特上仍然可以找到另類療法或關於疫苗假訊息的推文。

白宮新冠肺炎防疫官員賈哈（Ashish Jha）29日表示，有錯誤新冠訊息問題的不只是推特一個平台，禁止錯誤訊息本身並不是最好的解決辦法。

賈哈說：「我認為，我們都有集體責任。沒有盡到避免傳播錯誤訊息責任的後果，就是讓數以萬計的人不必要死亡。」

除了停止審核新冠訊息，根據CNBC的報導，推特正在努力恢復6萬2000個被停權的帳戶。

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