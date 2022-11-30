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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

金山市議會通過 警用機器人可攜致命武力

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警局自2010年起便裝備了17部機器人，其中12部正在服役。（記者王子涵／攝影）
舊金山警局自2010年起便裝備了17部機器人，其中12部正在服役。（記者王子涵／攝影）

舊金山市議會周二（29日）投票，通過警方在極危險情況下使用軍用遙控機器人執行致命武力的提案，僅有市議長華頌善、市議員盧凱麗、潘正義三人反對。

警方在提案中明確表示，機器人只有當公眾或警員的生命受到威脅，且警局其他武力選擇都無法化解時，才可以選擇機器人執行致命武力。根據州議會第481條法案規定，執法機構在使用武器設備前，必須經過政府管理機構批准。在進入正式投票前，該提案已得到三名市議員的公開支持。

如何使用現代科技打擊犯罪已經成為灣區各城市討論的議題。舊金山在今年9月以7比4的投票結果，允許警方徵用民用監控攝像畫面打擊犯罪，而屋崙市議會在10月放棄使用軍用機器人的計畫。

市議員孟達文（Rafael Mandelman）說：「鑑於我們所經歷的校園槍擊案及恐怖主義，我認為我們絕對應該擁有最先進的科技來應對威脅，這正是我們需要做的。」

使用機器人執法在舊金山並不是一件新鮮事，舊金山警局自2010年起便裝備了17部機器人，其中12部正在服役。警方發言人Rusca表示，這些機器人通常被用來拆除炸彈或處理危險品等任務，但並沒有被配備致命武器。

警局監督團體此前敦促市議會否決這一提案，稱這將進一步加劇警察對窮人和少數族裔社區的過度執法，並且使用這些機器人的要求過於模糊。

市議員盧凱麗（Hillary Ronen）對於結果感到驚訝，她在結果公布後發表推特稱：「這是極大的恥辱。」

潘正義表示，允許舊金山警局使用機器人執行致命武力是一個可怕的想法，這是人們在科幻電影中才會看到的情景，不應該在真實的執法中看到。

全美執法單位使用機器人處理危機情況已有成功案例。2016年，達拉斯警局曾將爆炸裝置連接在機器人上，殺死了一名協同另一名狙擊手槍殺五名警員的嫌疑人。

面對質疑，孟達文表示，任何關於警局濫用機器人執法的擔憂都已經充分被考慮到，他沒有任何顧慮。

舊金山警局自2010年起便裝備了17部機器人，其中12部正在服役。（取自警長個人...
舊金山警局自2010年起便裝備了17部機器人，其中12部正在服役。（取自警長個人推特）

舊金山 投票 警察

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