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北加州屋崙華人公車遇襲濺血 眉頭縫10針 半邊臉腫脹

記者劉先進／屋崙報導
華人劉先生乘坐公車時，遭人推倒襲擊。眉頭縫了十針，半邊臉腫脹。（劉先生供圖）
華人劉先生乘坐公車時，遭人推倒襲擊。眉頭縫了十針，半邊臉腫脹。（劉先生供圖）

39歲的北加屋崙（也譯奧克蘭）華人劉先生28日表示，20日晚乘坐東灣交通局（AC Transit）29路公車途徑屋崙美麗湖時，忽然被人從背後推倒襲擊，他頭部撞到不鏽鋼柱受傷，眉頭縫了十針，半邊臉部腫脹。一度有十幾秒意識恍惚，也沒看清嫌犯模樣。事發後，嫌犯下車倉皇而逃，目擊者幫忙報警。最讓他生氣的是，他曾滿臉鮮血地跑到司機位置求助，但司機並未理會，也未停車。他懷疑因為自己戴著口罩，且身分是亞裔，所以被人推倒。

劉先生找到了屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉幫忙。目前鄺偉正在和屋崙華埠商會主席陳錫澎商量，希望擇日去查看公車上錄像。

20日晚8時許，劉先生上了29路公車，坐在車子後門附近的位置，他當時戴著口罩。車子開了大約五到十分鐘，經過屋崙美麗湖時，忽然後面有人大力推倒他，他頭部撞到前面的不鏽鋼柱，鮮血長流，眼前一片漆黑，一度不省人事十幾秒，隨後意識才慢慢恢復起來，但不知道背後誰襲擊他。由於眼睛受傷，視力受損，也看不到車廂內具體情況，但當時明顯聽到襲擊者爆了幾句粗口，被推時，聽到有其他乘客大叫了一聲。

劉先生當時馬上走到公車司機附近，尋求幫助。但司機看到他流血，並沒有反應，也沒有停車。他隨即找位置坐下來。這時，幾個非裔和白人目擊者幫忙報警。被打後五分鐘，疑似襲擊者扯了下車的繩子，公車靠站停車後，逃之夭夭。

劉先生說，警方十幾分鐘後趕到現場。由於他當時處於半模糊半清醒狀態，一個白人幫忙描述當時情況，還有一個華人過來安慰他情緒，讓他不要害怕。隨後，他被抬上擔架，送往醫院救治。眉頭縫了十針，半邊臉腫脹，頭暈得厲害。「雖然沒有看清襲擊者的模樣，但我推測是因為當時戴著口罩，且我是亞裔，襲擊我是出於仇恨亞裔的因素。」

由於傷勢不輕，劉先生目前正在服用泰里諾、氫可酮、氟美松等藥物止痛消炎。他日前找到藍天使和華埠商會求助。鄺偉表示，希望和陳錫澎一起，調取東灣交通局公車監控視頻查看，「美國傳統節日來臨，有的罪案在抬頭。希望更多華人受害者勇敢發出聲音，勇於報警，推動警方早日偵破案件，避免類似襲擊事件發生。」

東灣交通局線路上的犯罪，通常交給阿拉米達縣警處理。縣警發言人表示，將詢問此案件的進一步更新。但截至發稿時，還未給本報具體回覆。

劉先生被襲擊後受傷，需要服用多種止痛消炎藥。圖為其藥物清單。（劉先生供圖）
劉先生被襲擊後受傷，需要服用多種止痛消炎藥。圖為其藥物清單。（劉先生供圖）

屋崙 華埠 亞裔

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