舊金山執法機器人合法持槍？議會將投票

未來舊金山執法機器人或可以合法持槍。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會本周將討論一些特別問題，如從人權到對城市機構年度預算的審計，此外還有一項討論議程，則是關於是否允許警察 局讓執法機器人持槍（killer robots）執法的法案。

為了加強舊金山警察局對於執法武器和設備的限制，市議會和現任市府律師邱信福（David Chiu)提出AB 481法案，這是一項賦予市議會監督警察局使用執法武器權利的法案，即市議會可通過投票 ，決定警察局是否可以使用突擊步槍、裝甲車或是目前的機器人警察執法。

是否通過機器人執法的提案，本周首次在市議會公開聽證，且此次會議是市議會與警察局討論數月的結果。據了解，第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出了一項禁止警察機器人持槍或使用武力的修正案，他表示，民眾期望對警用装備使用進行嚴格審查和監督。佩斯金是新興警務技術的有力監督者，曾在2019年倡導禁止面部識別系統的應用。

舊金山警察局工作人員稱，已經重擬提案，規定僅在當公眾或官員生命受到緊急威脅時，且超過警局可用的任何其他武力時，才允許執法機器人使用武器。

為此華裔社區民眾的看法並不統一。支持者認為，執法機器人使用武器在一定程度上也會起到震懾作用，且可以順利彌補舊金山警力短缺的問題。反對者則表示，執法機器人使用武器，是不重視民眾人身安全的表現，執法機器人可以起到監督社區安全或是警報功能，若上升到持槍執法層面，恐怕還需要謹慎，以避免胡亂傷人。