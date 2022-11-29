舊金山聯合學區又失誤 多發12教師工資

舊金山聯合學區的工作人員高舉標語，要求學區公平支付。（記者李怡／攝影）

早在今年初，因舊金山 聯合學區 新啟用的教職工工資支付系統出現故障，導致教師工資錯付或漏付現象頻發。除了因少付工資引發多次抗議之外，近日舊金山教師工會（UESF）人員表示，因為同樣的系統漏洞，大約有12名教師獲得了「額外的」報酬，這可能會使得這些教師及其家庭要繳納更多的稅金。

教職工工資支付系統出現故障，導致教師工資錯付或漏付的現象，之前曾引起媒體的廣泛關注，教師工會發起多次抗議集會和靜坐活動。前校監馬修斯曾承諾，會修復系統，解決問題。但時隔半年之久，至今教職工工資支付系統仍然是漏洞百出。開始的問題是漏付，而為了解決問題，聯合學區採用支票方式彌補漏發的工資，結果又出現給一些教職工多付工資的問題。據舊金山聯合教育工作者聯合會副主席勞拉(Frank Lara)稱，多付的教師薪資從1000元到2萬元不等。

教師工會表示，舊金山聯合學區單方面扣發工資並錯付，違反勞動合同。勞拉說，除了這是公然無視和違反勞工 合同外，從法律角度可被視為薪資盜竊行為，給教師工會成員和他們的家人造成嚴重的經濟損失，並破壞了教師與學區之間的信任關係。勞拉補充道，近日舊金山地區又發生約150起薪資漏洞事件，學區正在統計確切受到影響的人數。

舊金山聯合學區發言人杜尼克（Laura Dudnic）表示，學區正在採取措施解決這一問題，積極研究系統修復，以解決自動扣除工資產生的錯付問題。

根據舊金山教師工會和聯合學區間的合同顯示，教職工需在明年6月30日之前退還超額發放的工資。工會則表示，如學區在周二之前不停止發放薪資的錯誤操作，將向州提出不公平勞工行為指控。

目前教師工會已收到來自4600多名教職員工提交的1萬多張求助申請單。聯合學區發表聲明稱，會將此事解決並修復教職工薪資支付系統。

在早些時候，受工資系統影響的教職工曾表示，他們中很多人因支付系統漏洞而保險停付、養老金停繳，將不能獲得應有的醫療和養老保障。工會呼籲聯合學區重視此事，盡速修復新系統，或是繼續採用之前保守但錯誤率極低的紙質工資單支付。

學區教職工表示，之前學區領導給大家的回應是系統正在修復，但這一答覆無法之大家信服，因為半年過去了，不但沒有解決任何問題，反而還出現了新問題。