屋崙市長當選人盛桃：上任後 優先處理屋崙治安問題

屋崙市長當選人盛桃（中）表示，市政廳現在十分團結，她對上任後推動工作完成目標很有信心。（電視新聞截圖）

當選屋崙 下屆市長的盛桃（Sheng Thao）28日表示，上任後，她將與市議會盟友立即著手解決屋崙面對的最大的挑戰，如治安問題。

盛桃28日接受舊金山紀事報（Chronicle）訪問時說：「市政廳現在很團結，我們已掃除了邁向成功的巨大障礙。對於未來推動工作、完成目標，我非常樂觀。」

上任後，盛桃將面臨解決屋崙遊民 人口激增、公共安全挑戰、經濟不確定性、住房危機、運動家隊（A's）離開屋崙等問題的壓力。

盛桃28日表示，她希望立即行動，盡快開始與各局處負責人和工會會面，以便在她任期頭六個月內提出改善屋崙服務的計畫，重點包括：加強市政府招聘計畫、重新開放目前不對外開放的市政廳、在每個市議員選區舉辦居民大會聽取民意等。

盛桃在競選期間曾表示，公共安全是她的第一要務。她28日讚揚警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）的表現，表示會與他進行深入會談，以便進一步了解警察局維護屋崙安全的願景。盛桃在競選過程中，透露過有意讓阿姆斯壯續任警察局長。

屋崙警局一直有留住和招聘警員的問題，目前共有699名警察，低於預算批准的726名警察。盛桃表示，她想與阿姆斯壯共同制定獎勵措施，鼓勵屋崙居民投身警界。

在擔任市議員時，盛桃曾建議提供5萬元作為警察聘用獎金，雖然這項建議並未獲得通過，但市議會今年稍早投票決定提供其他經濟獎勵措施來留住和招聘警察。

作為其公共安全政策的一部分，盛桃還希望加強暴力犯罪防範工作，並在商業區派駐平民大使。她還表示，她將與財政局討論預留更多資金給這些優先事項。

除了公共安全，遊民也是屋崙的一大問題。屋崙的遊民人口過去3年大增24%，遊民營區是一個非常嚴重的問題。

盛桃表示，她支持市議員法夫（Carroll Fife）的計畫，開放前軍事基地部分區域作為遊民的臨時住房。但市府員工表示，要獲得加州批准才能開放這個軍事基地，可能需要長達兩年的時間。

此外，盛桃表示，留住運動家隊也是她的首要任務之一，但要確保運動家隊造價120億元的海濱新球場和周邊開發項目的財務負擔不會落在屋崙納稅人身上。

儘管在領導屋崙的方向上與現任市長薛麗比（Libby Schaaf）不同，但盛桃表示，她計畫在上任前與薛麗比多見面幾次。薛麗比已承諾進行「平穩過度」。

薛麗比說：「現在是這個城市團結起來的時候，無論你在這次選舉中站在哪一邊，市長都需要也應該得到每位居民的支持。」