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冷鋒到 太浩湖將迎冬季首場大風雪 山區道路或關閉

編譯組／綜合28日電
灣區本周將有冷鋒抵達，太浩湖也將迎來冬季第一場大風雪。（美聯社）
灣區本周將有冷鋒抵達，太浩湖也將迎來冬季第一場大風雪。（美聯社）

剛剛享受完感恩節的宜人天氣和周末的溫暖氣溫，周一（28日）早上的寒冷可能令人感到有些殘酷，而周二（29日）和周三（30日）的早晨預計會更加寒冷。

北部灣居民預計將面臨最冷的溫度，例如聖他路薩的夜間最低氣溫將下降到30度左右；舊金山和半島地區預計不會那麽冷，但南灣和東灣，特別是在內陸山谷，也將面臨寒冷狀況，甚或出現霜凍。國家氣象局（the National Weather Service）灣區辦公室的氣象學家麥考克（Sarah McCorkle）說，低溫將比整個灣區的正常溫度低5到10度。

出現寒冷的天氣是因為有一個冷鋒經過，帶來了來自北方寒冷、乾燥的空氣。這種乾燥是未來幾天會異常寒冷的部分原因：潮濕的空氣，比如雲，可以像一張毯子一樣，通過捕獲熱量使地球表面在日落後保持溫暖；而乾燥的空氣使熱量更容易逃逸。

從周三晚上到周四（12月1日）早上低溫應該會變暖些，屆時會有一個風暴系統移動過來。這個系統也將帶來太浩地區本季的第一場大暴雪。據國家氣象局（National Weather Service）稱，冬季的第一場重大風暴將在本周給山區帶來更多的雪，可能迫使道路關閉。

氣象學家警告說，對於進入山區的駕駛者來說，情況可能會變得很危險，道路的能見度很低，周三晚些時候和周四可能會出現白茫茫一片。

一個冷鋒將席捲海灣地區和沙加緬度谷地，在周三給北加州帶來第一波雨雪陣雨。這些陣雨將在周三晚上到周四變得更加廣泛，滲入到聖他路薩、舊金山和屋崙。隨後，盛行的西北風將把水汽從太平洋引向內華達山脈。

到周四，太浩地區和多納通道（Donner Pass）將可能出現完全白化的情況，雷諾和奧班之間的I-80走廊將出現大雪，1000至2000英尺之間將有超過2英尺的雪，7000英尺以上將有三至四英尺的雪。

嚴寒的空氣將在周三晚上到周五（12月2日）早上在北加州大部分地區降臨，這意味著北灣、東灣和南灣的部分地區周五早上的溫度將在被冰點左右。

如果周四晚上有足夠的冷空氣滲入惡魔山脈（Diablo Range），聖荷西的居民周五早上可能會看到白雪皚皚的山頂。

加州 灣區 風暴

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