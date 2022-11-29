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混合工作年薪逾10萬城市 舊金山居首、洛杉磯第三

編譯組／綜合28日電
想享受混合工作又賺六位數薪水，這10個城市最有可能。（美聯社）
想享受混合工作又賺六位數薪水，這10個城市最有可能。（美聯社）

雖然與一年前相比，親臨辦公室上班的人愈來愈多，但允許至少部分時間在家工作的混合工作模式仍然是主導趨勢。根據蓋洛普（Gallup）數據統計，逾一半的可遠程工作者預計今年底將以混合方式工作；根據IT招聘公司Frank Recruitment Group的數據，去年對混合工作的網路搜索量增加了130%。

以能夠在家工作（至少是部分時間）並獲得高薪而言，幾個主要的科技中心仍然處於領先地位。短訊營銷服務機構SimpleTexting分析研究美國人口最多的前100個城市，從就業市場內的混合型工作職位的數量中，分析師應用一個過濾器來確定每個城市中年薪10萬元或以上的混合型工作的數量。

具有混合型工作並且年薪為六位數（即10萬美元或以上）的頂級城市包括：

舊金山：27%；西雅圖：26%；洛杉磯：14%；奧斯汀：13%；紐約市：12%；亞利桑那州土桑市（Tucson）：11%；底特律：10%；波士頓：10%；聖地牙哥：10%；芝加哥：10%。

既是科技中心、又擁有天價租金的主要城市理所當然位居榜首，但最有機會提供六位數混合工作的城市並非全都集中在沿海地區。

例如，德州奧斯汀的人氣一直在上升，企業（包括科技公司）不斷湧向這個正在崛起的城市，因為可以利用年輕的人口，相對更便宜的房價，及享受低稅負。眾多企業也一直在關注亞利桑那州土桑市，將其作為一個擴張的好地方，為該地區帶來更多高薪和混合型工作。而即使在家庭收入中位數約為每年3萬2000美元的底特律，也有10%的現有混合工作職位薪資超過六位數大關。

一些城市的就業市場比其他地方提供更多在家工作的機會，這些頂級城市包括：亞特蘭大：每10萬人中有710個混合工作機會；波士頓：每10萬人中有547個；華盛頓特區：每10萬人有349個；舊金山：每10萬人中有310個；西雅圖：每10萬人中有294個混合工作機會。

職場專家說，允許遠程和混合工作的企業，得以從人才庫中找到更多樣化的人才，並能防止員工辭職。員工們說，這種靈活性使他們感到更加投入，工作更有成效，並得以在家庭和工作生活之間取得平衡。

就業網站FlexJobs的創始人兼首席執行官薩頓（Sara Sutton）9月告訴CNBC Make It，「我們確實看到了一個轉折點，即機構正在將遠程和混合工作更深入、更持久地納入其系統中。」她預計混合安排將在未來成為 「工作場所的規範」。  

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