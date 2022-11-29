州總檢長邦塔 促蘋果保護用戶生殖資訊

州總檢察長邦塔最近加入了由10位總檢察長組成的多州聯盟，敦促蘋果公司採取措施，更好地保護蘋果線上商店中第三方應用程式中消費者的私人生殖健康資訊。（記者劉先進 ／翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）最近加入了由10位總檢察長組成的多州聯盟，敦促蘋果 公司採取措施，更好地保護蘋果線上商店（App Store）中第三方應用程式中，消費者的私人生殖健康資訊。在最高法院決定推翻羅伊訴韋德案後，至少有14個州限制墮胎護理或將其定為犯罪。面臨針對生殖自由的空前威脅，敏感的健康數據和數字資訊可能被執法部門、私人實體和上述州的個人用來對付那些尋求或提供生殖護理的人。

第三方應用程式會收集用戶的私人資訊，包括用戶搜索歷史、位置和敏感的健康數據。在信中，總檢察長們對此表示關切，擔心資訊可能被濫用，以針對尋求或提供墮胎或其他生殖保健的個人，並呼籲蘋果公司採取額外措施，加強其應用程式商店的隱私 。

聲明說，蘋果公司在iOS平台和蘋果商店上都將隱私作為其核心價值之一來宣傳，並採取了一些隱私和安全措施，這些措施符合其保護消費者隱私的既定目標。例如，蘋果公司確保蘋果健康數據是自動加密的，如生殖數據，它還提供了隱私控制，允許消費者限制應用程式對某些敏感資訊的訪問，並要求應用程式只在需要提供服務時才要求獲得許可。鑒於蘋果公司一貫宣傳其對隱私的承諾，消費者有理由期待蘋果公司在蘋果商店上允許的第三方應用程式也能做到此點。然而，與Apple Health同步的第三方應用程式，以及獨立收集消費者生殖健康數據的應用程式，常不符合這些相同的標準。

邦塔說，在數字隱私和生殖自由方面，加州 在全國處於領先地位。「我們呼籲像蘋果這樣以加州為家的科技公司以身作則。隨著全國各地的生殖權利受到攻擊，我們保護生殖自由的鬥爭從未如此重要。我們敦促蘋果公司聽從呼籲，通過改善對應用程式商店中第三方應用程式的消費者保護，保護他們的用戶不受管制其身體和削減其自由的企圖的影響。」

在信中，總檢察長聯盟敦促蘋果公司，保護生殖健康資訊不被人錯誤的利用，用來傷害病人或生殖保護供應商，要求其應用程式在蘋果商店中提供或銷售的應用程式開發商，向蘋果公司證明或在其隱私政策中肯定地表示他們將採取三項措施。如，刪除對使用應用程式不重要的數據，包括可能尋求、獲得或幫助提供生殖保健的消費者的位置歷史、搜索歷史和任何其他相關數據。

就蘋果商店應用程式可能向第三方披露與生殖保健有關的用戶數據提供明確和顯眼的通知，並要求應用程式僅在有效傳票、搜查令或法院命令的要求下這樣做；以及對於收集消費者生殖健康數據或與存儲在蘋果設備上的用戶健康數據同步的應用程式，在該數據方面至少要執行與蘋果相同的隱私和安全標準。