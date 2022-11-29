呼吸道融合病毒RSV肆虐 兒童尋醫難

兒童流感相關的藥品貨架較空，但家長依然能買到部分所需藥品（記者陳爍嘉/攝影）

呼吸道融合病毒(respiratory syncytial virus, RSV) 近期在灣區 大流行，對幼兒等抵抗力較低的群體造成較為嚴重的健康危機，導致小兒急疹室、重症加護病房人滿為患。病毒在傳播，藥店的部分感冒藥、止咳藥和退燒藥貨架被掃空，人們經常在公共場所聽到孩子在咳嗽。

據了解，由於兒童醫院的重症病房超載，許多診所預約已滿，醫院人滿為患，藥架上空空如也，許多病童無法得到專業醫護人員的照顧。

一位居住在聖荷西的幼兒家長Rebecca Gallegos沮喪地表示，「一個孩子生病了，然後，下一個孩子生病了。然後，第一個生病的孩子又生病了。」這名家長在感恩節期間為自己患病的孩子尋藥，找遍了Target 、CVS都買不到孩子需要的藥物，最後她只好透過網路買到病童所需的藥品。

記者在28日中午走訪了南灣Target、CVS和Walgreen三間藥店觀察，不管是成人藥品區還是兒童藥品區，流感藥品貨架上確實有許多藥品存在缺貨的情況。但居民如果不需指定某一品牌的藥品，他們還是能夠在藥店為2歲以上的兒童以及成年人買到止咳藥、感冒藥或退燒藥。

不過，凱瑟醫院（Kaiser Permanente Hospital）醫師奧康奈爾（Ted O'Connell）分析，六歲以下的兒童，絕對應該避免使用止咳藥，六歲以上的孩子，則可使用止咳藥。他分析，透過使用加濕器、淋浴產生的蒸汽和一茶匙蜂蜜，並讓身體自己處理症狀，會帶來更多好處。對於兒童而言，乙醯胺酚（Acetaminophen）或布洛芬（Ipuprofen）都適合治療發燒，如果出現喉嚨痛或任何其他不適，這兩種藥也會有所幫助。

根據奧康奈爾的說法，睡前服用一匙蜂蜜可以減輕咳嗽和不適。然而他也補充說明，成人不應該給任何一歲以下的孩子餵蜂蜜。