史丹福美足教練辭職 任內帶隊96勝 曾贏得2次玫瑰碗

史丹福足球隊教練蕭大衛辭職。(美聯社)

史丹福大學 美式足球 隊常勝教練蕭大衛 (David Shaw)於球季最後一場賽事後宣布辭職。史大球隊在蕭大衛指導下，曾奪得兩次玫瑰碗 (Rose Bowl)大賽勝利。蕭本人亦是史大校友，在他領導下，史大足球隊於過去12季賽事中，曾贏得96場勝利。

蕭大衛率領史丹福足球隊期間戰果輝煌，曾當選Bobby Dodd 2017年度國家教練，調教出Andrew Luck、Christian McCaffrey等一流職業足球高手。史丹佛大學上周六以26-35敗在楊百翰大學 (Brignham Young)手下後，蕭大衛表示，經過一個星期思考後，決定辭去史大教練工作。

他當時說，兩個星期前，他還沒有這個打算，然而過去三、四天間，他與妻子、球隊溝通過後，決定辭職的時間到了。他說，目前他沒有擔任其他球隊教練計畫。

蕭大衛現年50歲，曾於2007-2010擔任當時史丹福大學名教練Jim Harbaugh 的助理教練。Jim Harbaugh於2010年離開史丹福，擔任美式足球職業隊49人隊的教練。

蕭大衛2010年接掌史大教練後，前五年間贏得三次勝利頭銜。且於其擔任史大教練期間，四次當選Pac-12年度教練。

史大足球隊2010年後表現不佳，過去兩個球季戰果都是三勝九敗。專家批評稱，史丹福美式足球隊攻擊線薄弱，無法吸收高手準的選手，影響到整體戰果。球隊表現不好，影響到比賽的吸引力，最近幾年，史丹福足球場觀眾寥落，冷清情況無法與過去盛況相比。

美國大學足球校隊球員轉到其他學校後，一年之內不得代表新的大學參賽。然而從2021年春季開始，情況已有改變，有些球員轉到新的大學之後，隨即代表學校球隊參賽。

然而史丹福大學仍嚴守其學校規定，在過去兩年間，史丹福足球隊只出現過一名轉學生。蕭恩指出，隨著大學美式足球情況的轉變，史丹福當局應允許更多轉學生代表學校出賽。可惜的是，學校對此一直猶豫不決。

蕭大衛說，史丹福大學作決定向來緩慢，總是經過長期討論後才作出決定，然而除非學校願意適應新的時代環境，足球校隊將會像過去一樣，竭力在困難中掙扎。他同時指出，已與學校當局討論吸收轉學生代表學校參賽事宜。