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季初頂替上陣 49人四分衛伽羅博羅打出巔峰表現

記者王子涵／舊金山報導
伽羅博羅在墨西哥國際賽中，擲出四記傳球達陣，表現搶眼。（Getty Images）
伽羅博羅在墨西哥國際賽中，擲出四記傳球達陣，表現搶眼。（Getty Images）

舊金山49人（San Francisco 49ers）上周在NFL墨西哥國際賽中，以壓倒性優勢戰勝亞利桑那紅雀隊，躋身國聯西區第一名。其中首發四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）擲出四記傳球達陣，表現搶眼。

回想起賽季初，傷愈復出的伽羅博羅被球隊匆匆提上首發，頂替在賽季首場便意外報銷的蘭斯（Trey Lance）出戰，屆時即便是本隊球迷也對49人本賽季的表現感到擔憂。而伽羅博羅以近乎重回巔峰的表現，帶領球隊取得三連勝，重回聯盟強隊的行列，對此他輕描淡寫地說道：「這就是四分衛的命運。」

根據ESPN網站的統計，伽羅博羅在近100次的傳球嘗試中，沒有一次被對手截球。在過去五場比賽中，他保持著71.3%的傳球完成率，以及108.4傳球評分。

「美式足球就是這樣，如同過山車一般，每個賽季都是如此。」伽羅博羅說，「沒有人會在整個賽季都表現得完美，每個人都有自己的想法，我只想專注於球場。」

紅雀隊的防守教練約瑟夫（Vance Joseph）與伽羅博羅算是老冤家，在上場比賽中，約瑟夫排出六名線衛的特殊防守陣型，針對防守伽羅博羅的傳球。

「老實說，我預感到約瑟夫會排出這樣的陣型，我在等著他這麼做。」伽羅博羅說，「當有六名線衛針對你的時候，說明你實現了每一個四分衛的夢想，這是對你實力的認可。」

在談到和主教練沙納漢（Kyle Shanahan）的合作時，他講到關係絕對談不上完美，但正在向正確的方向前進。

49人資深球迷張哲遠說，伽羅博羅狀態的回歸是讓人欣喜的，他很好地激發了陣容中如薩繆爾（Deebo Samuel）、基托（George Kittle）等實力球員的潛力，讓球隊保持戰力。「要知道，蘭斯的受傷改變了球隊整個賽季的走勢，所有的戰術都是為蘭斯所設計，如果伽羅博羅無法融入進來，球隊或許很快就在賽季中就繳械投降。」

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