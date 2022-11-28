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首節狂砍47分 勇士擒灰狼 排名升至西區第9

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞進攻，時常遭遇對手包夾。隊友能得到機會。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞進攻，時常遭遇對手包夾。隊友能得到機會。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士27日客場以137比114狂勝明尼蘇達灰狼，取得三連勝，戰績11勝10負，反超灰狼，上升到西區第九位。勇士六人上雙，柯瑞罰球7中7砍下25分11籃板8助攻，格林砍下賽季首次兩雙，得到19分11助攻，維金斯17分。普爾24分6助攻，迪文森佐(Donte DiVincenzo)三分8中4入帳14分。

勇士取得三連勝，湯普森投射狀態回暖。（記者劉先進 ／攝影）
勇士取得三連勝，湯普森投射狀態回暖。（記者劉先進 ／攝影）

湯普森三分8投5中，得到21分。追平了約翰遜（Joe Johnson）保持的NBA生涯三分命中數1978個，排到歷史第15位。勇士結束了面對灰狼主場超過3年半的6連敗。球隊目前客場2勝9負。過去11場中8勝3負。自從格林為應對低迷的開局，而促成球員召開團隊會議以來，他們在過去6場比賽中贏了5場。唯一輸給鵜鶘還是因為球隊背靠背，主力大面積輪休。

勇士首節就打出47比27的衝擊波奠定勝局。單節47分，也是賽季首節得分第二高。幾個回合可以體現勇士的進攻流暢。格林傳球給維金斯空接扣籃，柯瑞衝到籃底，助攻給格林扣籃。後面柯瑞藉助隊友擋拆投射三分，抓住灰狼大中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）下沉、難以覆蓋外線的缺點得分。又或柯瑞擋拆傳給下順的格林，後者分球給隊友灌籃。末節灰狼一度打出19波4的進攻高潮，將比分差距追到10分，但隨著柯瑞、湯普森投進3記三分，比賽失去懸念。

格林的強悍防守，是勇士回歸正軌的原因之一。（記者劉先進 ／攝影）
格林的強悍防守，是勇士回歸正軌的原因之一。（記者劉先進 ／攝影）

教頭柯爾稱讚說，格林是球隊的心跳。湯普森表示，教練只是告訴隊員，要互相依靠，簡化進攻，「當我們這樣做時，我們是世界上最好的球隊。」格林表示，球員們現在已經進入狀態，每次跑位都能到底角三分位置，這讓場上空間非常大，最重要的是，球隊防守已經恢復了。

自從勇士精簡首發陣容，將懷茲曼下放到發展聯盟，且增加蘭姆（Anthony Lamb）等人的上場時間，將格林、魯尼等防守好的球員交叉使用，勇士攻防開始展現衛冕冠軍本色。根據NBA官網數據，百回合防守效率方面，勇士10月排名第24位，11月排名上升到19位。勇士賽季進攻效率第八位，過去六場比賽，勇士百回合進攻效率為聯盟第六位。

維金斯最近攻防俱佳。（記者劉先進 ／攝影）
維金斯最近攻防俱佳。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 NBA

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