綠營選戰大敗 僑務委員李文雄指是這些原因造成

李文雄認為，選舉結束，平靜下來明天日子還要過，盼望各黨派都能為台灣帶來福祉和真誠的團結。（記者李榮／攝影）

台灣九合一大選剛落幕，民進黨 慘敗，也讓許多綠營與台派人士大感失落。僑務委員李文雄指出，對本土派守護台灣為己任的民進黨，大家是愛之深責之切，寄望能脫胎換骨、振作重新站起來，「我有信心，民進黨會再讓台灣或台灣人帶來希望的」。

「這次民進黨的表現讓人出乎意料，無法理解和接受。是的，民進黨敗到脫褲子似的，就跟國民黨當年慘輸一樣，讓某些選民無法相信。」李文雄認為，這次台灣地圖幾乎一片藍天，原因其實和當年國民黨失去政權一樣，就是「做太多失去民心的事情」、「跳開藍綠看真相，民進黨上台也發生一樣的事情。」

他表示，先前台灣因高房價 、少子化、低薪，讓許多年輕人看不到未來，成為當年民進黨大羸國民黨的原因之一。可是，民進黨上台幾年，似乎也看不到政府協助年輕人發展創業或小額貸款的作為，才會輸到只勝五縣市，歸納敗選有九大原因。

一、房價太高造成居住費用成本上漲。票投民進黨就是希望房價降溫，年輕人負擔得起。結果六年房價不斷飆漲，年輕人更望屋興嘆。

二、少子化嚴重。少子化關乎台灣整體存亡，背後因素還是高漲的房價、通膨以及政府沒有有效的照顧機制，致使漲價的情況更嚴重。

三、薪資水平低落，看不到希望。儘管政府每年漲基本薪資，但是整體低落的收入與根本追不上高升的物價，中產階級最近幾乎都在貧窮線上徘徊。政府應該要求企業主將薪資往合理水準提升。

四、生活品質無形成本劇增擴大。勞保健保 長年入不敷出，政府作法只每年提升勞健保費用，但等到年輕世代老去、勞健保破產，又沒年輕人接手，說到底還是少子化。

五、很多補貼項目只討好特定族群。例如，計程車補助計畫，好像計程車族群才是選民，計程車汰換新車高額補助，但上班族連車都買不起。

六、金融業不合理監管、查核、裁罰。台灣金融從業人員可能有約百萬人，各種刁難與規定，整個金融機構從業人員壓力大增難忍，影響大批選民的工作與生活。

七、沒有肚量接受批評。簡單說，民進黨可以批評別人，卻不能接受別人批評，當在疫期嚴重之時防疫物資的資源分配不盡理想，另外政府開放國際航線導致疫情爆發，結果否認說台北是破口。如果當時承認錯誤道歉補救，反而會有更多人支持民進黨政府。

八、數位中介法。號稱爭取民主、自由、人權的民進黨，居然曾經意圖用數位中介法控制言論。一個應該到死都要捍衛言論自由的黨，雖是為國安立意良善，可惜作法未能為民眾接受。

九、抗中保台牌失靈。抗中保台必須在一個持殊情況和環境之下，讓台灣人會感同身受，激起危機感，或感覺危機逼近，這張牌才能產生巨大的能量，否則，大家都是專注自己切身利益的民生議題上選擇候選人與政黨。