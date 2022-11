讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現,科技公司許多員工來自於名牌大學。(記者李榮/攝影)

矽谷是全世界科技的中心,有大量世界一流的科技公司,提供優渥的薪資與福利,許多人都夢想能加入。不少人都好奇,究竟能進入世界一流科技公司的人才是什麼背景,他們大學讀的又是哪一間學校?網站Visual Capitalist日前引述一份研究發現,12間矽谷知名大公司所招的初階工程與資訊科學領域新人中,多是耳熟能詳的知名一流大學,但不見得是長春藤盟校。

該調查是從Snap、AirBnB、Meta、DocuSign、Stripe、Google、HubSpot、LinkedIn、Microsoft、SalesForce、Twilio、Twitter等12間公司分析7萬個初階工程與資訊相關職位的學歷上所分析。研究者著重的是工作者的大學本科所讀的母校,並且依照在這些大公司的初階工程與資訊人士的總人數,以及該學校總人數多寡比例調整後的相對人數做比較。

研究發現,依照絕對人數多寡的統計,可以發現這12間公司中,受調查職位裡面畢業校友最多的學校依次為:卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)、南加大 (USC)、柏克萊加大、喬治亞理工(Georgia Institute of Technology)、伊利諾大學香檳分校(UIUC)、華盛頓大學(University of Washington)、聖地牙哥加大、滑鐵盧大學(University of Waterloo)、洛杉磯加大,以及史丹福大學 。

但由於每個學校的規模大小不同,學生人數也不同。因此,研究再進一步依照學校的規模,希望找出相對進入這12間公司的人數排名。調整權重後,依照排名的先後則依次為:卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)、哥倫比亞大學、史丹福大學、麻省理工學院、加州 理工大學、Harvey Mudd College、喬治亞理工、南加大、萊斯大學(Rice University)、哈佛大學。

網站提到,權重調整後前十名的學校中,只有哥倫比亞大學與哈佛大學兩間是長春藤盟校。不過,如果將名單拉大至統計前30名的學校,則所有的長春藤盟校則都上榜。卡內基美隆大學則無論是在總人數,或是調整權重後都是榜上的第一名。卡內基美隆大學位於匹茲堡,是全美最知名的學校之一,在灣區也有一個小分校。

另外,上榜的哈維穆德學院(Harvey Mudd College)則是一所知名的文理學院,位於南加州的克萊蒙特(Claremont),該校規模很小,以2021年來說,只有約900位學生。私立的哈維穆德學院成立於1955年,創辦人當時的想法是希望能吸引最聰明的學生,並且針對這些學生提供教育。特別的是,雖然該學院是以理工為主軸,但是他們認為理工人才也要有足夠的人文素養,因此在培養學生的課程中,亦加入大量的人文社會課程。