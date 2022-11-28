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不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

記者李榮／灣區綜合報導
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

矽谷是全世界科技的中心，有大量世界一流的科技公司，提供優渥的薪資與福利，許多人都夢想能加入。不少人都好奇，究竟能進入世界一流科技公司的人才是什麼背景，他們大學讀的又是哪一間學校？網站Visual Capitalist日前引述一份研究發現，12間矽谷知名大公司所招的初階工程與資訊科學領域新人中，多是耳熟能詳的知名一流大學，但不見得是長春藤盟校。

該調查是從Snap、AirBnB、Meta、DocuSign、Stripe、Google、HubSpot、LinkedIn、Microsoft、SalesForce、Twilio、Twitter等12間公司分析7萬個初階工程與資訊相關職位的學歷上所分析。研究者著重的是工作者的大學本科所讀的母校，並且依照在這些大公司的初階工程與資訊人士的總人數，以及該學校總人數多寡比例調整後的相對人數做比較。

研究發現，依照絕對人數多寡的統計，可以發現這12間公司中，受調查職位裡面畢業校友最多的學校依次為：卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）、南加大（USC）、柏克萊加大、喬治亞理工（Georgia Institute of Technology）、伊利諾大學香檳分校（UIUC）、華盛頓大學（University of Washington）、聖地牙哥加大、滑鐵盧大學（University of Waterloo）、洛杉磯加大，以及史丹福大學

但由於每個學校的規模大小不同，學生人數也不同。因此，研究再進一步依照學校的規模，希望找出相對進入這12間公司的人數排名。調整權重後，依照排名的先後則依次為：卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）、哥倫比亞大學、史丹福大學、麻省理工學院、加州理工大學、Harvey Mudd College、喬治亞理工、南加大、萊斯大學（Rice University）、哈佛大學。

網站提到，權重調整後前十名的學校中，只有哥倫比亞大學與哈佛大學兩間是長春藤盟校。不過，如果將名單拉大至統計前30名的學校，則所有的長春藤盟校則都上榜。卡內基美隆大學則無論是在總人數，或是調整權重後都是榜上的第一名。卡內基美隆大學位於匹茲堡，是全美最知名的學校之一，在灣區也有一個小分校。

另外，上榜的哈維穆德學院（Harvey Mudd College）則是一所知名的文理學院，位於南加州的克萊蒙特（Claremont），該校規模很小，以2021年來說，只有約900位學生。私立的哈維穆德學院成立於1955年，創辦人當時的想法是希望能吸引最聰明的學生，並且針對這些學生提供教育。特別的是，雖然該學院是以理工為主軸，但是他們認為理工人才也要有足夠的人文素養，因此在培養學生的課程中，亦加入大量的人文社會課程。

南加大 加州 史丹福大學

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