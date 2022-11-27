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加州最大鹹水湖 曼薩尼塔湖 釣魚、划船、露營、暢遊步行

蕭愛／綜合報導
曼薩尼塔湖最經典美麗的倒影。（蕭愛／攝影）
曼薩尼塔湖最經典美麗的倒影。（蕭愛／攝影）

曼薩尼塔湖(Manzanita Lake)是北加拉森國家公園入口的第一公園，有雪山作背景，湖水清澈見底，四周松樹環繞，沿湖走一圈是到拉森國家公園最基本的行程。

曼薩尼塔湖在89號公路與44號公路交接處，一入國家公園的入口，其右側的湖泊就是。它附近有一小小的博物館，也是遊客中心，在此可以獲得公園即時的資訊。外面也有公告牌，告知當日公園的景點情況，供遊客參考。

曼薩尼塔湖保持原始風貌。（蕭愛／攝影）
曼薩尼塔湖保持原始風貌。（蕭愛／攝影）

曼薩尼塔湖是印地安語小蘋果的意思。但卻看不出任何與蘋果相連之處。從博物館後面可以開始環湖行。沿湖之步行道大約是1.8哩。

湖四周都是挺拔高大的松樹，松果掉落滿地，更奇的是這裡的松果碩大無比，有的甚至比人臉還要大，同行的遊伴童心大發，大家來比賽誰找的松果最大。森林中還冒出猩紅色的植物，這是雪花植物，是一種多年生草本野花。常見於森林地區，在一片綠色森林中非常顯眼。

枯樹殘留曼薩尼塔湖中，像人立在湖中。（蕭愛／攝影）
枯樹殘留曼薩尼塔湖中，像人立在湖中。（蕭愛／攝影）

據公園記載，相較於千年冰川，這個湖算是年輕的，僅350年左右。那是因為一次雪崩，堵塞塌䧟蔓延了數英里，就這樣形成了曼薩尼塔河，在低窪處就形成曼薩尼塔湖。湖水生機勃勃，所有拉森公園的生物，這裏都有。最特別的是湖水特產：野生虹鱒魚，最長的紀錄超過20吋。

曼薩尼塔湖附近的小博物館是石頭砌成的。（蕭愛／攝影）
曼薩尼塔湖附近的小博物館是石頭砌成的。（蕭愛／攝影）

雖然湖中有魚，釣魚的規定非常奇特：

1.需要加州捕魚許可證。2.曼薩尼塔溪禁止釣魚，因為小溪的出口及入口是鱒魚的產卵地。3.湖上只允許捕和放捕魚。只能用單個無倒鉤的人工誘餌。

也就是說可以釣魚，却是佛性釣魚，要用安全魚鈎，釣到後，要把魚放生回湖裏，千萬不要帶走吃了它。 

湖上也不允許游泳，只能划船，有很多退休人士帶著自己的獨木舟，皮划艇到湖中來玩。事實上湖水冰冷也不適合游泳。

拉森國家公園為保護天然景觀，在遊覽曼薩尼塔湖有許多規定：寵物只允許在野餐區和鋪好路的地方，且必須始終保持牽引或約束。不能在公園登山小徑上攜帶寵物，更不允許寵物騷擾或追逐野生動物。

走到湖的對面，拉森公園全景就掛在湖的上面，成為最好看最壯觀的背景，拉森雪山倒印在湖水中，雪山壯觀、森林茂密、湖水清澈，湖水中還有些許漣漪效果，真是美不勝收。難怪有人説這裏是拉森公園最美的風景。 

曼薩尼塔湖湖邊露營區有無障礙設備。（蕭愛／攝影）
曼薩尼塔湖湖邊露營區有無障礙設備。（蕭愛／攝影）

湖的附近有小木屋露營區，是拉森國家公園最大的露營區，通常都要早早預訂，否則是不容易訂到。它在一片松樹林中間，小小房裏對放著數個雙層牀，外面有野餐桌、火爐，還有一個結實的鐵櫃供置放食物。有些小木屋還有無障礙設備，適合殘障人士留宿，晚上大家在外面鐵質火爐燒木頭，溫馨舒適。

釣魚 博物館 游泳

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